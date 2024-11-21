BİM 22 Kasım aktüel kataloğunda Philips buhar kazanlı ütü, Air Fryer, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti ve dikey ısıtıcı gibi birçok ürün yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

21 Kasım 2024 14:38 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:46

BİM internet sitesinde 22 Kasım tag kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler arasında saç şekillendirme ve kurutma makinesi, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti, Philips buhar kazanlı ütü ve Philips süpürge gibi birçok ürün yer alıyor.

BİM Marketlerde 22 Kasım Cuma günü göz bölgesi masaj cihazı, kirpik maşası, titreşimli yüz masaj aleti, postür düzeltme cihazı, halı yıkama makinesi, Philips filtre kahve makinesi ve Emsan 30 parça çatal bıçak seti satışa çıkacak. BİM 22 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR? Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL Saç Şekillendirici 299 TL El ve Ayak Bakım Seti 199 TL Ayak Bakım Seti 249 TL Manikür Pedikür Seti 199 TL Tırnak Kurutucu 125 TL Göz Altı Masaj Aleti 175 TL Led Işıklı Cımbız 79 TL Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL Philips Tıraş Makinesi One Blade 799 TL Boyun Masaj Cihazı 379 TL Göz Bölgesi Masaj Cihazı 699 TL Postür Düzeltme Cihazı 279 TL EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL Kirpik Maşası 139 TL Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.799 TL Senna 58 İnç Ultra HD Google TV 14.995 TL Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL Dikey Isıtıcı 1.795 TL Fanlı Isıtıcı 599 TL Petek Üstü Isı Yönlendirici 259 TL Philips Air Fryer 4.675 TL Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL Süpürge 5.495 TL DİĞER 22 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ… Doğrayıcı 1.449 TL Filtre Kahve Makinesi 1.695 TL Su Isıtıcı 999 TL Bambu Sunum Ürünleri 139 TL Bambu Döner Tabla 199 TL Sürgülü Süzgeç 49 TL Hazneli Rende 139 TL Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.659 TL Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 59 TL Çok Amaçlı Mutfak Makası 79 TL Siyah Metal Ürün Çeşitleri 89 TL Metal Kare Tepsi 59 TL Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 32,50 TL Petek Kurutmalık 109 TL Tek Kişilik Yorgan 319 TL Çift Kişilik Yorgan 369 TL Silikon Yastık 99 TL Pijama Takımı Kadın 199 TL Koltuk Örtüsü 109 TL Anne Bebek Çantası 59 TL PP Valiz Çeşitleri Büyük Boy 799 TL Polar Boyunluk Bere 59 TL Trekking Ayakkabı Erkek 389 TL Polar Eldiven Kesik Parmak 79 TL Şal 149 TL Öğretmen Bebek 429 TL Peluş Sinirli Kedi 299 TL 76 Parça Blok Oyuncak 279 TL 54 Parça Kule Oyunu 119 TL Kışlık Elbiseli Manken Bebek 139 TL Renkli Oyuncak Piyano 179 TL Çocuk Klasik Kitaplar 22,50 TL 3-6 Yaş Zeka Ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL Kasklı Oyuncak Tamir Seti 129 TL Parmak Isıran Hippo Oyunu 199 TL Eğitici Çarklar Oyuncağı 139 TL Oyuncak Kahve Dükkanı Blok Seti 99 Parça 249 TL