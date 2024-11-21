BİM 22 Kasım aktüel kataloğunda Philips buhar kazanlı ütü, Air Fryer, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti ve dikey ısıtıcı gibi birçok ürün yer alıyor
BİM internet sitesinde 22 Kasım tag kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler arasında saç şekillendirme ve kurutma makinesi, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti, Philips buhar kazanlı ütü ve Philips süpürge gibi birçok ürün yer alıyor.
BİM Marketlerde 22 Kasım Cuma günü göz bölgesi masaj cihazı, kirpik maşası, titreşimli yüz masaj aleti, postür düzeltme cihazı, halı yıkama makinesi, Philips filtre kahve makinesi ve Emsan 30 parça çatal bıçak seti satışa çıkacak.
BİM 22 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?
Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL
Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL
Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL
Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL
Saç Şekillendirici 299 TL
El ve Ayak Bakım Seti 199 TL
Ayak Bakım Seti 249 TL
Manikür Pedikür Seti 199 TL
Tırnak Kurutucu 125 TL
Göz Altı Masaj Aleti 175 TL
Led Işıklı Cımbız 79 TL
Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL
Philips Tıraş Makinesi One Blade 799 TL
Boyun Masaj Cihazı 379 TL
Göz Bölgesi Masaj Cihazı 699 TL
Postür Düzeltme Cihazı 279 TL
EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL
Kirpik Maşası 139 TL
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.799 TL
Senna 58 İnç Ultra HD Google TV 14.995 TL
Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL
Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL
Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
Dikey Isıtıcı 1.795 TL
Fanlı Isıtıcı 599 TL
Petek Üstü Isı Yönlendirici 259 TL
Philips Air Fryer 4.675 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL
Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL
Süpürge 5.495 TL
DİĞER 22 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ…
Doğrayıcı 1.449 TL
Filtre Kahve Makinesi 1.695 TL
Su Isıtıcı 999 TL
Bambu Sunum Ürünleri 139 TL
Bambu Döner Tabla 199 TL
Sürgülü Süzgeç 49 TL
Hazneli Rende 139 TL
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.659 TL
Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 59 TL
Çok Amaçlı Mutfak Makası 79 TL
Siyah Metal Ürün Çeşitleri 89 TL
Metal Kare Tepsi 59 TL
Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 32,50 TL
Petek Kurutmalık 109 TL
Tek Kişilik Yorgan 319 TL
Çift Kişilik Yorgan 369 TL
Silikon Yastık 99 TL
Pijama Takımı Kadın 199 TL
Koltuk Örtüsü 109 TL
Anne Bebek Çantası 59 TL
PP Valiz Çeşitleri Büyük Boy 799 TL
Polar Boyunluk Bere 59 TL
Trekking Ayakkabı Erkek 389 TL
Polar Eldiven Kesik Parmak 79 TL
Şal 149 TL
Öğretmen Bebek 429 TL
Peluş Sinirli Kedi 299 TL
76 Parça Blok Oyuncak 279 TL
54 Parça Kule Oyunu 119 TL
Kışlık Elbiseli Manken Bebek 139 TL
Renkli Oyuncak Piyano 179 TL
Çocuk Klasik Kitaplar 22,50 TL
3-6 Yaş Zeka Ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL
Kasklı Oyuncak Tamir Seti 129 TL
Parmak Isıran Hippo Oyunu 199 TL
Eğitici Çarklar Oyuncağı 139 TL
Oyuncak Kahve Dükkanı Blok Seti 99 Parça 249 TL