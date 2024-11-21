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BİM 22 Kasım aktüel kataloğunda Philips buhar kazanlı ütü, Air Fryer, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti ve dikey ısıtıcı gibi birçok ürün yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
21 Kasım 2024 14:38 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:46
BİM 22 Kasım aktüel kataloğunda Philips buhar kazanlı ütü, Air Fryer, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti ve dikey ısıtıcı gibi birçok ürün yer alıyor

BİM internet sitesinde 22 Kasım tag kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler arasında saç şekillendirme ve kurutma makinesi, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti, Philips buhar kazanlı ütü ve Philips süpürge gibi birçok ürün yer alıyor.

BİM Marketlerde 22 Kasım Cuma günü göz bölgesi masaj cihazı, kirpik maşası, titreşimli yüz masaj aleti, postür düzeltme cihazı, halı yıkama makinesi, Philips filtre kahve makinesi ve Emsan 30 parça çatal bıçak seti satışa çıkacak.

BİM 22 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?

Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL

Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL

Saç Şekillendirici 299 TL

El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

Ayak Bakım Seti 249 TL

Manikür Pedikür Seti 199 TL

Tırnak Kurutucu 125 TL

BİM 22 Kasım aktüel kataloğunda Philips buhar kazanlı ütü, Air Fryer, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti ve dikey ısıtıcı gibi birçok ürün yer alıyor - 1. Resim

Göz Altı Masaj Aleti 175 TL

Led Işıklı Cımbız 79 TL

Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL

Philips Tıraş Makinesi One Blade 799 TL

Boyun Masaj Cihazı 379 TL

Göz Bölgesi Masaj Cihazı 699 TL

Postür Düzeltme Cihazı 279 TL

EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL

Kirpik Maşası 139 TL

BİM 22 Kasım aktüel kataloğunda Philips buhar kazanlı ütü, Air Fryer, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti ve dikey ısıtıcı gibi birçok ürün yer alıyor - 2. Resim

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.799 TL

Senna 58 İnç Ultra HD Google TV 14.995 TL

Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL

Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL

Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

Dikey Isıtıcı 1.795 TL

Fanlı Isıtıcı 599 TL

BİM 22 Kasım aktüel kataloğunda Philips buhar kazanlı ütü, Air Fryer, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti ve dikey ısıtıcı gibi birçok ürün yer alıyor - 3. Resim

Petek Üstü Isı Yönlendirici 259 TL

Philips Air Fryer 4.675 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL

Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL

Süpürge 5.495 TL

BİM 22 Kasım aktüel kataloğunda Philips buhar kazanlı ütü, Air Fryer, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti ve dikey ısıtıcı gibi birçok ürün yer alıyor - 4. Resim

DİĞER 22 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ…

Doğrayıcı 1.449 TL

Filtre Kahve Makinesi 1.695 TL

Su Isıtıcı 999 TL

Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

Bambu Döner Tabla 199 TL

Sürgülü Süzgeç 49 TL

Hazneli Rende 139 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.659 TL

BİM 22 Kasım aktüel kataloğunda Philips buhar kazanlı ütü, Air Fryer, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti ve dikey ısıtıcı gibi birçok ürün yer alıyor - 5. Resim

Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 59 TL

Çok Amaçlı Mutfak Makası 79 TL

Siyah Metal Ürün Çeşitleri 89 TL

Metal Kare Tepsi 59 TL

BİM 22 Kasım aktüel kataloğunda Philips buhar kazanlı ütü, Air Fryer, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti ve dikey ısıtıcı gibi birçok ürün yer alıyor - 6. Resim

Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 32,50 TL

Petek Kurutmalık 109 TL

Tek Kişilik Yorgan 319 TL

Çift Kişilik Yorgan 369 TL

Silikon Yastık 99 TL

Pijama Takımı Kadın 199 TL

Koltuk Örtüsü 109 TL

Anne Bebek Çantası 59 TL

PP Valiz Çeşitleri Büyük Boy 799 TL

BİM 22 Kasım aktüel kataloğunda Philips buhar kazanlı ütü, Air Fryer, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti ve dikey ısıtıcı gibi birçok ürün yer alıyor - 7. Resim

Polar Boyunluk Bere 59 TL

Trekking Ayakkabı Erkek 389 TL

Polar Eldiven Kesik Parmak 79 TL

Şal 149 TL

Öğretmen Bebek 429 TL

Peluş Sinirli Kedi 299 TL

76 Parça Blok Oyuncak 279 TL

54 Parça Kule Oyunu 119 TL

Kışlık Elbiseli Manken Bebek 139 TL

BİM 22 Kasım aktüel kataloğunda Philips buhar kazanlı ütü, Air Fryer, Gua Sha cihazı, ultrasonik cilt temizleme aleti ve dikey ısıtıcı gibi birçok ürün yer alıyor - 8. Resim

Renkli Oyuncak Piyano 179 TL

Çocuk Klasik Kitaplar 22,50 TL

3-6 Yaş Zeka Ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL

Kasklı Oyuncak Tamir Seti 129 TL

Parmak Isıran Hippo Oyunu 199 TL

Eğitici Çarklar Oyuncağı 139 TL

Oyuncak Kahve Dükkanı Blok Seti 99 Parça 249 TL

Kaynak: TGRT Haber

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