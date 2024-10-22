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BİM 23 Ekim aktüel kataloğunda cam temizleme robotu, trambolin, çekme karavan, dijital bateri seti ve cep telefonu+akıllı saat yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
22 Ekim 2024 13:37 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 13:39
BİM 23 Ekim aktüel kataloğunda cam temizleme robotu, trambolin, çekme karavan, dijital bateri seti ve cep telefonu+akıllı saat yer alıyor

Bim marketlerin 23 Ekim aktüel tag kataloğunda cam temizleme robotu, trambolin ve çekme karavan gibi uygun fiyatlı birçok ürün yer alıyor.

Uygun fiyatlarıyla müşterilerin gözdesi haline gelen Bim marketlerde 23 Ekim Çarşamba günü dijital bateri seti, cep telefonu+akıllı saat satışa çıkacak.

BİM 23 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Çekme Karavan 279.000 TL

Cep Telefonu+Akıllı Saat 6.490 TL

BİM 23 Ekim aktüel kataloğunda cam temizleme robotu, trambolin, çekme karavan, dijital bateri seti ve cep telefonu+akıllı saat yer alıyor - 1. Resim

Trambolin 2.490 TL

Cam Temizleme Robotu 5.990 TL

Dijital Bateri Seti 2.390 TL

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Kaynak: TGRT Haber

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