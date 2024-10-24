BİM 25 Ekim aktüel kataloğunda Fakir buharlı ütü, 4’lü çeyiz seti, Samsung Galaxy telefon, elektrikli düdüklü tencere, ısıtıcı ve olta seti gibi birçok ürün yer alıyor

24 Ekim 2024 13:22 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:29

BİM marketlerin 25 Ekim aktüel tag kataloğunda Fakir buharlı ütü, Fakir 4’lü çeyiz seti, Samsung Galaxy telefon, kablosuz şarjlı mop, yağlı radyatör, blender set, elektrikli düdüklü tencere, olta takımı seti ve kamuflaj çanta yer alıyor.

BİM market raflarında 25 Ekim Cuma günü termo çanta, yemek taşıma kabı, alüminyum kurutmalık, ütü masası, 15’i bir arada erkek bakım seti, erkek vücut bakım seti, şarjlı diş fırçası, akıllı baskül, ankastre set ve mikrodalga fırın olmak üzere birçok ürün satışa çıkacak.

BİM 25 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

Fakir Buharlı Ütü 995 TL

Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.990 TL

Range Karla El Mikseri 695 TL

Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 18.975 TL

Casper Via X30 Plus Cep Telefonu 7.275 TL

Fakir Execute 2 Blade 5'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 895 TL

Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL

Range Erkek Vücut Bakım Seti 549 TL

Nautica Şarjlı Diş Fırçası 575 TL

Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı 575 TL

Range Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.175 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 1.475 TL

Fakir Mikrodalga Fırın 2.195 TL

Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.795 TL

Kumtel Beyaz Cam Turbo Ankastre Set 8.275 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 399 TL

Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 1.975 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL

Nautica TWS Kulaklık 449 TL

Nautica Bluetooth Hoparlör 499 TL

DİĞER 25 EKİM BİM ÜRÜNLERİ…

8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 1.599 TL

2-4 Yaş Zeka ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL

Oyuncak Dinazor İş Araçları 69 TL

Oyuncak İş Araçları 139 TL

Yüz Boyası 139 TL

Tuval Boyama 179 TL

Akrilik Marker 99 TL

Akrilik Boya Seti 42,50 TL

Yıkanabilir Tuval 89 TL

Olta Misinası 500 m 449 TL

Olta Misinası 119 TL

Balık Kavrama Aparatı 69 TL

Kafa Lambası 94,50 TL

Kamuflaj Çanta 329 TL

Katlanır Rattan Tabure 129 TL

Sahte Balık Koyma Kutusu Çift Taraflı 119 TL

Işıldak 139 TL

Hobi Olta Takımı 499 TL

Hobi Olta Takımı Seti 699 TL

Olta Sehpası 259 TL

Sahte Balık Çeşitleri 44,50 TL

Fosfor 109 TL

Olta Ucu Işığı 69 TL

25 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU

Casilli Termal Tayt 159 TL

Erkek Pijama Alt 159 TL

Kadın / Erkek Polar Yelek 199 TL

Örme Yelek 219 TL

Çocuk Polar Yelek 169 TL

Kadın Pijama Alt 159 TL

Erkek Pantolon 249 TL

Çift Kişilik Battaniye 259 TL

Tek Kişilik Battaniye 229 TL

Yazma 69 TL

Yüz Havlusu 49,50 TL

Eşarp 69 TL

Fırfırlı Dikişsiz Bone 49,50 TL

Düz Dikişsiz Bone 36,50 TL

Alüminyum Kurutmalık 899 TL

Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 129 TL

Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 89 TL

Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

Paşabahçe Echo Çay Bardağı 6'lı 149 TL

Paşabahçe Iconic Su Şişesi 99 TL

Borcam Dikdörtgen Tepsi 189 TL

Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 79 TL

Rakle Bambu Kapaklı Desenli Kavanoz 65 TL

Rakle Bambu Kapaklı Desenli Kavanoz 59 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 34,50 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 279 TL