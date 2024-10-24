BİM 25 Ekim aktüel kataloğunda Fakir buharlı ütü, 4’lü çeyiz seti, Samsung Galaxy telefon, elektrikli düdüklü tencere, ısıtıcı ve olta seti gibi birçok ürün yer alıyor
BİM marketlerin 25 Ekim aktüel tag kataloğunda Fakir buharlı ütü, Fakir 4’lü çeyiz seti, Samsung Galaxy telefon, kablosuz şarjlı mop, yağlı radyatör, blender set, elektrikli düdüklü tencere, olta takımı seti ve kamuflaj çanta yer alıyor.
BİM market raflarında 25 Ekim Cuma günü termo çanta, yemek taşıma kabı, alüminyum kurutmalık, ütü masası, 15’i bir arada erkek bakım seti, erkek vücut bakım seti, şarjlı diş fırçası, akıllı baskül, ankastre set ve mikrodalga fırın olmak üzere birçok ürün satışa çıkacak.
BİM 25 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?
Fakir Buharlı Ütü 995 TL
Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.990 TL
Range Karla El Mikseri 695 TL
Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 18.975 TL
Casper Via X30 Plus Cep Telefonu 7.275 TL
Fakir Execute 2 Blade 5'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 895 TL
Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL
Range Erkek Vücut Bakım Seti 549 TL
Nautica Şarjlı Diş Fırçası 575 TL
Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı 575 TL
Range Mini Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.175 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 1.475 TL
Fakir Mikrodalga Fırın 2.195 TL
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.795 TL
Kumtel Beyaz Cam Turbo Ankastre Set 8.275 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 399 TL
Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 1.975 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL
Nautica TWS Kulaklık 449 TL
Nautica Bluetooth Hoparlör 499 TL
DİĞER 25 EKİM BİM ÜRÜNLERİ…
8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 1.599 TL
2-4 Yaş Zeka ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL
Oyuncak Dinazor İş Araçları 69 TL
Oyuncak İş Araçları 139 TL
Yüz Boyası 139 TL
Tuval Boyama 179 TL
Akrilik Marker 99 TL
Akrilik Boya Seti 42,50 TL
Yıkanabilir Tuval 89 TL
Olta Misinası 500 m 449 TL
Olta Misinası 119 TL
Balık Kavrama Aparatı 69 TL
Kafa Lambası 94,50 TL
Kamuflaj Çanta 329 TL
Katlanır Rattan Tabure 129 TL
Sahte Balık Koyma Kutusu Çift Taraflı 119 TL
Işıldak 139 TL
Hobi Olta Takımı 499 TL
Hobi Olta Takımı Seti 699 TL
Olta Sehpası 259 TL
Sahte Balık Çeşitleri 44,50 TL
Fosfor 109 TL
Olta Ucu Işığı 69 TL
25 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU
Casilli Termal Tayt 159 TL
Erkek Pijama Alt 159 TL
Kadın / Erkek Polar Yelek 199 TL
Örme Yelek 219 TL
Çocuk Polar Yelek 169 TL
Kadın Pijama Alt 159 TL
Erkek Pantolon 249 TL
Çift Kişilik Battaniye 259 TL
Tek Kişilik Battaniye 229 TL
Yazma 69 TL
Yüz Havlusu 49,50 TL
Eşarp 69 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone 49,50 TL
Düz Dikişsiz Bone 36,50 TL
Alüminyum Kurutmalık 899 TL
Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 129 TL
Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 89 TL
Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
Paşabahçe Echo Çay Bardağı 6'lı 149 TL
Paşabahçe Iconic Su Şişesi 99 TL
Borcam Dikdörtgen Tepsi 189 TL
Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL
Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 79 TL
Rakle Bambu Kapaklı Desenli Kavanoz 65 TL
Rakle Bambu Kapaklı Desenli Kavanoz 59 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 34,50 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 279 TL