BİM 26 Temmuz aktüel kataloğunda pipetli termos, küçük ev aletleri ve premium Hot Wheels geliyor

25 Temmuz 2024 10:58 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:09

Her cebe uygun fiyatlı ürünleri araştıranların vazgeçilmezi olan Bim aktüel kataloğunda bu hafta doğaseverlerin ve macera tutkunlarının ilgisini çeken Benzinli ATV ve elektrikli bisiklet; sıcak havaların vazgeçilmezi vantilatörler ve araç içi malzemeler gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

BİM 26 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

26 Temmuz Cuma günü Bim Marketlerde çeşitli tabaklar, oyuncaklar, temizlik setleri ve ev tekstil ürünleri satışa sunulacak.

OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

Philips Air Fryer 5.999 TL

Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL

Fakir Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas 9.999 TL

Kumtel Kule Tipi Vantilatör 999 TL

Range Vantilatör 899 TL

Keysmart Dijital Baskül 279 TL



Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

Pedallı Çöp Kovası 179 TL

Salata Kurutucusu 129 TL

Temizlik Seti 129 TL

Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 59 TL

Slim Askı Seti 34,50 TL

Temizlik Seti 129 TL

Tuvalet Fırçası 79 TL



Soğuk Sıcak Taşıma Çantası 55 TL

Chef's Tava 199 TL

Chef's Sahan 159 TL

Glass in Love Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL

Emsan Porselen Çizgili Kase 4'lü 159 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 109 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 129 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL

Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL

Çok Amaçlı Elastik Kova 99 TL

Plastik Boya Karıştırıcı 59 TL

Mini Makara Kablo 5mt 399 TLCam Menfezi 49 TL

Cam Kazıma Aparatı 39 TL

Deterjan Hazneli Yıkama Tabancası 159 TL

Teleskopik Araç Yıkama Fırçası 149 TL

Araç Yıkama Süngeri 99 TL

Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 119 TL



Kadın Şortlu Takım 199 TL

Kadın Crop Şort Takım 159 TL

Erkek Deniz Şortu 149 TL

Safari Şapka 125 TL

Koltuk Örtüsü 119 TL

Valiz Organizer Set 79 TL

Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

Namaz Elbisesi 199 TL



SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 60 W 279 TL

SGS İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30 W 199 TL

SGS Tornavida Seti Blister Ambalaj 129 TL

SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı 59 TL

SGS Lavabo Açma Sustası 99 TL



Konuşan Defne Bebek 379 TL

Kamyonlar 199 TL

Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL

Geometrik Şekiller 129 TL

Ahşap Tak Çak 99 TL