BİM 27 Ağustos ara aktüel ürünlerinde onlarca gıdada indirim var
Her Salı ve Cuma günleri uygun fiyatlı güncel ürünlerin bulunduğu BİM marketlerin internet sitesinde yayımlanan 27 Ağustos aktüel tag kataloğunda uygun fiyatlı birçok ürün yer alıyor.
Her cebe uyan aktüel ürünleri market raflarında bulunduran BİM Marketlerin 27 Ağustos Salı günü ara kataloğunda şarküteri ürünleri, süt ve süt ürünleri, bakliyat, kahvaltılık ve çeşitli temizlik ürünleri bulunuyor.
BİM 27 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?
SEK Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr - 269 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g - 189,50 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g - 239 TL
SEK Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg - 149 TL
Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g - 79,50 TL
Kerem Biberli Taze Peynir 200 g - 29,50 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g - 199 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg - 109 TL
Dost Barista Süt 1L - 29,50 TL
Torku Ayran 1L - 29,50 TL
Eker Probiyotik Yoğurt - 45,50 TL
Danone Çilekli Big Cup - 39,50 TL
Danone 6’lı Kakaolu Süt - 44,50 TL
Sultan Dana Kangal Sucuk - 179 TL
Polonez Hindi Salam - 39 TL
Erpiliç Parmak Köfte - 59,50 TL
Banvit Acılı Kebap - 109 TL
Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg - 197,50 TL
Pilavlık Bulgur 2 kg - 47,50 TL
Siyah Sele Zeytin - 109 TL
Yeşil Kırma Zeytin - 109 TL
Tat Kornişon Turşu - 27,50 TL
Yayla Margarin - 35 TL
Doğanay Elma Sirkesi - 18,50 TL
Cookie Bitter Çikolata Çilek - 89,50 TL
BİM 27 AĞUSTOS DİĞER AKTÜEL ÜRÜNLER…
Bingo Toz Deterjan 10 kg - 299 TL
Duru Şampuan - 34,75 TL
Rinso Sıvı Deterjan - 99,75 TL
Yumoş Yumuşatıcı - 99,75 TL
Maylo Tuvalet Kağıdı - 175 TL
Maylo Kağıt Havlu - 45 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 L - 139,50 TL
Temizlik Havlusu - 69,50 TL
Cif Jel Bahar+Cif Beyaz Sabun - 95 TL
Jel Bulaşık Makinesi Deterjanı - 78,50 TL
WC Temizleyici Köpük - 62,50 TL
Inox Sünger - 35 TL