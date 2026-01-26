BİM 27 Ocak kataloğu belli oldu! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

Kategoriler
BİM aktüel 27-30 Ocak 2026 kataloğu duyuruldu.
Bim aktüel 30 Ocak 2026 kataloğu bu hafta; Kumtel Mini Fırın 1.990 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL, Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL, Arnica Elektrikli Süpürge 3.249 TL, Kablosuz Mini Yazıcı 699 TL, Kumlu Cam Masa Lambası 749 TL fiyatlarından raflarda ve bim online alışveriş sitesi bim.com.tr'de satışa hazır.
Fellas Granola Bar Çeşitleri 79,50 TL
Perfect Delight Kuru Kayısı Çeşitleri 129 TL
Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Kreması 625 gr 189 TL
Paşa Çiğ Karışık Kuruyemiş 40 gr 29,50 TL
Mixmey Meyve Pestili Çeşitleri 19 TL
Otamon Kuru Üzüm Çeşitleri 12,50 TL
Dokuru Kurutulmuş Meyve Çeşitleri 98 TL
Munchiz Mısır Çerezi Çeşitleri 39 TL
Orvega Karabuğday Cipsi 34,50 TL
Patito Patates Cipsi 31 TL
Wefood Yer Fıstığı Ezmesi 300 gr 179 TL
Wefood Glutensiz Karabuğday Patlağı 100 gr 39 TL
Biscolata Starz Çikolata Kaplamalı Sütlü Kremalı Bisküvi 82 gr 23,50 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 279 TL
Sinangil Alpa Un 2 kg 55 TL
Pastavilla Makarna Çeşitleri 32,50 TL
Pastavilla Lazanya 500 gr 95 TL
Yayla Bulgur Çeşitleri 35 TL
Kemal Öz Çorum Mantısı 1000 gr 52,50 TL
Dudomi Kore Usulü Körili Noodle 5x70 gr 49 TL
Tat Domates Püresi 680 gr 25 TL
Hasata Kadim Chia & Kinoa Tohumu 250 gr 57,50 TL
Hasata Kadim Keten Tohumu 250 gr 31,50 TL
Senna 50'' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.490 TL
Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 4.750 TL
Kumtel Döküm Izgaralı Cam Set Üstü Ocak 2.990 TL
Kumtel Baharat Öğütücü 299 TL
Kumtel El Blender 490 TL
Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.990 TL
Kumtel Mini Fırın 1.990 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL
Arnica Elektrikli Süpürge 3.249 TL
Kablosuz Mini Yazıcı 699 TL
Kumlu Cam Masa Lambası 749 TL
Cam Gravürlü Şekerlik Lokumluk 85 TL
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL
Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 75 TL
Bambu Baharat Kaşığı 45 TL
Bambu Bıçak Bileyicili Kesme Tahtası 289 TL
Altıgen Rende 129 TL
Desenli Badya 45 TL
Modem Düzenleyici Kutu 229 TL
Emaye Çaydanlık Takımı 849 TL
Elysia Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı 299 TL
Cam Çay Kaşığı 39 TL
Emsan Porselen Pasta Tabağı 349 TL
Gold Sunum Tepsisi 39 TL
Akasya 2 Katlı Kurabiyelik 349 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL
Kapaklı Mikser Kabı 75 TL