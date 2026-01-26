Menü Kapat
TGRT Haber
12°
 Erdem Avsar

BİM 27 Ocak kataloğu belli oldu! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

Yeni BİM aktüel 27 Ocak 2026 kataloğu salı günü erken saatlerde satışa çıkıyor. BİM'de bu cuma gelecek ürünler belli oldu. 27 Ocak BİM kataloğu 2026 yayımladı. BİM'de bu hafta hangi ürünler var merak ediliyor. Bu hafta BİM'e gelecek olan ürünler yayımlandı. BİM'in ürünleri aynı zamanda BİM online alışveriş sitesi bim.com.tr'den satın alınabilecek.

26.01.2026
26.01.2026
26.01.2026

BİM aktüel 27-30 Ocak 2026 kataloğu duyuruldu.

Bim aktüel 30 Ocak 2026 kataloğu bu hafta; Kumtel Mini Fırın 1.990 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL, Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL, Arnica Elektrikli Süpürge 3.249 TL, Kablosuz Mini Yazıcı 699 TL, Kumlu Cam Masa Lambası 749 TL fiyatlarından raflarda ve bim online alışveriş sitesi bim.com.tr'de satışa hazır.

27 OCAK BİM KATALOĞU 2026

Fellas Granola Bar Çeşitleri 79,50 TL

Perfect Delight Kuru Kayısı Çeşitleri 129 TL

Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Kreması 625 gr 189 TL

Paşa Çiğ Karışık Kuruyemiş 40 gr 29,50 TL

Mixmey Meyve Pestili Çeşitleri 19 TL

Otamon Kuru Üzüm Çeşitleri 12,50 TL

Dokuru Kurutulmuş Meyve Çeşitleri 98 TL

Munchiz Mısır Çerezi Çeşitleri 39 TL

Orvega Karabuğday Cipsi 34,50 TL

Patito Patates Cipsi 31 TL

Wefood Yer Fıstığı Ezmesi 300 gr 179 TL

Wefood Glutensiz Karabuğday Patlağı 100 gr 39 TL

Biscolata Starz Çikolata Kaplamalı Sütlü Kremalı Bisküvi 82 gr 23,50 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 279 TL

Sinangil Alpa Un 2 kg 55 TL

Pastavilla Makarna Çeşitleri 32,50 TL

Pastavilla Lazanya 500 gr 95 TL

Yayla Bulgur Çeşitleri 35 TL

Kemal Öz Çorum Mantısı 1000 gr 52,50 TL

Dudomi Kore Usulü Körili Noodle 5x70 gr 49 TL

Tat Domates Püresi 680 gr 25 TL

Hasata Kadim Chia & Kinoa Tohumu 250 gr 57,50 TL

Hasata Kadim Keten Tohumu 250 gr 31,50 TL

BİM AKTÜEL 30 OCAK 2026 KATALOĞU

Senna 50'' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.490 TL

Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 4.750 TL

Kumtel Döküm Izgaralı Cam Set Üstü Ocak 2.990 TL

Kumtel Baharat Öğütücü 299 TL

Kumtel El Blender 490 TL

Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.990 TL

Kumtel Mini Fırın 1.990 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL

Arnica Elektrikli Süpürge 3.249 TL

Kablosuz Mini Yazıcı 699 TL

Kumlu Cam Masa Lambası 749 TL

Cam Gravürlü Şekerlik Lokumluk 85 TL

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL

Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 75 TL

Bambu Baharat Kaşığı 45 TL

Bambu Bıçak Bileyicili Kesme Tahtası 289 TL

Altıgen Rende 129 TL

Desenli Badya 45 TL

Modem Düzenleyici Kutu 229 TL

Emaye Çaydanlık Takımı 849 TL

Elysia Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı 299 TL

Cam Çay Kaşığı 39 TL

Emsan Porselen Pasta Tabağı 349 TL

Gold Sunum Tepsisi 39 TL

Akasya 2 Katlı Kurabiyelik 349 TL

Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL

Kapaklı Mikser Kabı 75 TL

#Aktüel
