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BİM 8 Kasım aktüel ürünleri satışa çıkıyor! Katalogda Shake’n Take blender, vakum makinesi, çift yönlü ısıtıcı ve çekmeceli derin dondurucu yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
07 Kasım 2024 13:43 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:48
BİM 8 Kasım aktüel ürünleri satışa çıkıyor! Katalogda Shake’n Take blender, vakum makinesi, çift yönlü ısıtıcı ve çekmeceli derin dondurucu yer alıyor

BİM internet sitesinde 8 Kasım aktüel tag kataloğu yayınlandı. Katalogda çok amaçlı halı yıkama makinesi, siyah cam ankastre, fenerli kitap, tepsili sehpa, leopar desenli kupa ve karnıyarık tenceresi yer alıyor.

BİM marketlerde 8 Kasım Cuma günü oval saklama kabı, fırın kabı, dolap içi yumurtalık, sahan, sunum tabağı, cam kapaklı kavanoz, leopar çift kişilik battaniye ve şarj edilebilir diş fırçası satışa çıkıyor.

BİM 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender - 1.575 TL

Kumtel Siyah Cam Ankastre - 8.990 TL

Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi - 4.975 TL

Kumtel Vakum Makinesi - 850 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı - 950 TL

Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi - 6.990 TL

Polosmart Şarj Edilebilir Ağız Duşu - 399 TL

Philips Epilatör - 715 TL

Polosmart Retro Saç Sakal Düzeltme Makinesi - 279 TL

BİM 8 Kasım aktüel ürünleri satışa çıkıyor! Katalogda Shake’n Take blender, vakum makinesi, çift yönlü ısıtıcı ve çekmeceli derin dondurucu yer alıyor - 1. Resim

Piccolo Mondi Müzikli Dinozor Oyuncak - 379 TL

MGS Oyuncak Mini Org - 115 TL

MGS Oyuncak Denizaltı Evi - 139 TL

Lili Saçlı Konuşan Bebek - 189 TL

Barbie Chelsea Bebekler - 159 TL

Barbie Lisanslı Top - 89 TL

Ahşap Masa Maçı Oyunu - 349 TL

Gokidy Spor Arabalar - 79 TL

BİM 8 Kasım aktüel ürünleri satışa çıkıyor! Katalogda Shake’n Take blender, vakum makinesi, çift yönlü ısıtıcı ve çekmeceli derin dondurucu yer alıyor - 2. Resim

Kadın Pijama Takımı - 349 TL

Ören Bayan Soft TV Battaniyesi - 389 TL

Erkek Pijama Takımı - 289 TL

Ören Bayan Soft Çift Kişilik Battaniye - 419 TL

Maisonette El Havlusu - 32,50 TL

Argesta Terlik - 199 TL

Kol Çantası - 289 TL

Telefon Çantası - 259 TL

Kemer - 89 TL

Mutfak Önlüğü - 109 TL

BİM 8 Kasım aktüel ürünleri satışa çıkıyor! Katalogda Shake’n Take blender, vakum makinesi, çift yönlü ısıtıcı ve çekmeceli derin dondurucu yer alıyor - 3. Resim

DİĞER 8 KASIM BİM ÜRÜNLERİ…

Akasya Ayaklı Dikdörtgen Sunumluk 179 TL

Akasya Uzun Kesme / Sunum Tahtası 169 TL

Akasya Ağacı Kapaklı Baharatlık 229 TL

Akasya Yuvarlak Kesme Tahtası 169 TL

Akasya Sunum Tabağı 159 TL

Oval Hasır Tepsi 229 TL

Oval Hasır Ekmeklik Organizer 199 TL

Bambu Altlıklı Fincan Seti 199 TL

Bambu Peynir Sunum Tablası 249 TL

Viva Cam Kapaklı Kavanoz 149 TL

Viva Cam Kapaklı Kavanoz 119 TL

Oval Saklama Kabı 129 TL

Bardaklı Başucu Sürahisi 99 TL

3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 99 TL

Melamin Dikdörtgen Çerezlik 29,50 TL

BİM 8 Kasım aktüel ürünleri satışa çıkıyor! Katalogda Shake’n Take blender, vakum makinesi, çift yönlü ısıtıcı ve çekmeceli derin dondurucu yer alıyor - 4. Resim

Cam Kesme Tablası 99 TL

Dondurucu Saklama Kabı 49 TL

Karnıyarık Tenceresi 349 TL

Wok Tava 249 TL

Sahan 179 TL

Fırın Kabı 349 TL

BİM 8 Kasım aktüel ürünleri satışa çıkıyor! Katalogda Shake’n Take blender, vakum makinesi, çift yönlü ısıtıcı ve çekmeceli derin dondurucu yer alıyor - 5. Resim

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Kaynak: TGRT Haber

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