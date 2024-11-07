BİM 8 Kasım aktüel ürünleri satışa çıkıyor! Katalogda Shake’n Take blender, vakum makinesi, çift yönlü ısıtıcı ve çekmeceli derin dondurucu yer alıyor
BİM internet sitesinde 8 Kasım aktüel tag kataloğu yayınlandı. Katalogda çok amaçlı halı yıkama makinesi, siyah cam ankastre, fenerli kitap, tepsili sehpa, leopar desenli kupa ve karnıyarık tenceresi yer alıyor.
BİM marketlerde 8 Kasım Cuma günü oval saklama kabı, fırın kabı, dolap içi yumurtalık, sahan, sunum tabağı, cam kapaklı kavanoz, leopar çift kişilik battaniye ve şarj edilebilir diş fırçası satışa çıkıyor.
BİM 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?
Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender - 1.575 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre - 8.990 TL
Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi - 4.975 TL
Kumtel Vakum Makinesi - 850 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı - 950 TL
Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi - 6.990 TL
Polosmart Şarj Edilebilir Ağız Duşu - 399 TL
Philips Epilatör - 715 TL
Polosmart Retro Saç Sakal Düzeltme Makinesi - 279 TL
Piccolo Mondi Müzikli Dinozor Oyuncak - 379 TL
MGS Oyuncak Mini Org - 115 TL
MGS Oyuncak Denizaltı Evi - 139 TL
Lili Saçlı Konuşan Bebek - 189 TL
Barbie Chelsea Bebekler - 159 TL
Barbie Lisanslı Top - 89 TL
Ahşap Masa Maçı Oyunu - 349 TL
Gokidy Spor Arabalar - 79 TL
Kadın Pijama Takımı - 349 TL
Ören Bayan Soft TV Battaniyesi - 389 TL
Erkek Pijama Takımı - 289 TL
Ören Bayan Soft Çift Kişilik Battaniye - 419 TL
Maisonette El Havlusu - 32,50 TL
Argesta Terlik - 199 TL
Kol Çantası - 289 TL
Telefon Çantası - 259 TL
Kemer - 89 TL
Mutfak Önlüğü - 109 TL
DİĞER 8 KASIM BİM ÜRÜNLERİ…
Akasya Ayaklı Dikdörtgen Sunumluk 179 TL
Akasya Uzun Kesme / Sunum Tahtası 169 TL
Akasya Ağacı Kapaklı Baharatlık 229 TL
Akasya Yuvarlak Kesme Tahtası 169 TL
Akasya Sunum Tabağı 159 TL
Oval Hasır Tepsi 229 TL
Oval Hasır Ekmeklik Organizer 199 TL
Bambu Altlıklı Fincan Seti 199 TL
Bambu Peynir Sunum Tablası 249 TL
Viva Cam Kapaklı Kavanoz 149 TL
Viva Cam Kapaklı Kavanoz 119 TL
Oval Saklama Kabı 129 TL
Bardaklı Başucu Sürahisi 99 TL
3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 99 TL
Melamin Dikdörtgen Çerezlik 29,50 TL
Cam Kesme Tablası 99 TL
Dondurucu Saklama Kabı 49 TL
Karnıyarık Tenceresi 349 TL
Wok Tava 249 TL
Sahan 179 TL
Fırın Kabı 349 TL