BİM Aktüel 17 Mayıs 2024 kataloğu! Taşınabilir güç istasyonundan, kamp malzemelerine bu hafta gelecek ürünler

13 May 2024 14:17 - Güncelleme : 13 May 2024 14:26

Yeni haftanın başlaması ise birlikte BİM'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerin ne olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.

14 Mayıs tarihli BİM aktüel kataloğunda yiyecek ve içecek, süt ve süt ürünleri gibi birçok ürün indirimli fiyattan satışta olacak.

15 Mayıs Çarşamba günü aktüel kataloğunda içerisinde ise şunlar yer alıyor:

Nofrost Buzdolabı (KEY 490 NFS): 18 bin 499 TL

Nofrost Buzdolabı (KEY 250NFS): 9 bin 999 TL

Buzdolabı (KEY 330 BZST): 9 bin 999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi (KEY 4014 BMS): 9 bin 999 TL

8 kg Çamaşır Makinesi (KEY 8002 CM): 8 bin 999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi (KEY 4014 BM): 8 bin 299 TL

Cuma günü için yayınlanan aktüel kataloğunda ise en ucuzu 1.199 TL'den başlayan kamp çadırları, sandalyeleri ve uyku tulumları yer alıyor.

Ayrıca firma, Bluetti firmasına ait olan taşınabilir şarj istasyonu da satacak

BİM'in cuma günü kataloğunda yer alan ürünlerin bazıları ise şöyle:

Taşınabilir Güç İstasyonu: 12 bin 999 TL

Pro Seramik Proatif Ocak: 899 TL

Stanley Advanture 1 Litre Termos: 1.299 TL

Stanley Advanture 532 ML Yemek Termosu: 999 TL

6 Kişilik Aile Tipi Çadır: 4 bin 999 TL

Verandalı Çadır: 3 bin 999 TL