BİM Aktüel 17 Mayıs 2024 kataloğu! Taşınabilir güç istasyonundan, kamp malzemelerine bu hafta gelecek ürünler
Vatandaşlar tarafından bu hafta BİM'e gelecek olan ürünler merak ediliyor. BİM'e bu hafta gelecek ürünler arasında çadır, sandalye, termos, taşınabilir güç istasyonu, piknik ürünleri gibi ürünler bulunuyor. İşte BİM 14-17 Mayıs 2024 aktüel ürünleri...
Yeni haftanın başlaması ise birlikte BİM'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerin ne olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.
14 Mayıs tarihli BİM aktüel kataloğunda yiyecek ve içecek, süt ve süt ürünleri gibi birçok ürün indirimli fiyattan satışta olacak.
15 Mayıs Çarşamba günü aktüel kataloğunda içerisinde ise şunlar yer alıyor:
Nofrost Buzdolabı (KEY 490 NFS): 18 bin 499 TL
Nofrost Buzdolabı (KEY 250NFS): 9 bin 999 TL
Buzdolabı (KEY 330 BZST): 9 bin 999 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi (KEY 4014 BMS): 9 bin 999 TL
8 kg Çamaşır Makinesi (KEY 8002 CM): 8 bin 999 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi (KEY 4014 BM): 8 bin 299 TL
Cuma günü için yayınlanan aktüel kataloğunda ise en ucuzu 1.199 TL'den başlayan kamp çadırları, sandalyeleri ve uyku tulumları yer alıyor.
Ayrıca firma, Bluetti firmasına ait olan taşınabilir şarj istasyonu da satacak
BİM'in cuma günü kataloğunda yer alan ürünlerin bazıları ise şöyle:
Taşınabilir Güç İstasyonu: 12 bin 999 TL
Pro Seramik Proatif Ocak: 899 TL
Stanley Advanture 1 Litre Termos: 1.299 TL
Stanley Advanture 532 ML Yemek Termosu: 999 TL
6 Kişilik Aile Tipi Çadır: 4 bin 999 TL
Verandalı Çadır: 3 bin 999 TL