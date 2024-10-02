Bim BIMAS temettü ödemesi 4 Ekim günü hesaplara yatırılacak

02 Ekim 2024 10:34 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:51

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. temettü ödemesi yapacak. Yatırımcılara hisse başına net 3,60 TL ödenirken Bim temettü ödemesi ne zaman hesaplara geçecek merak edildi. Binlerce yatırımcının gündeminde BİMAS ödemesi yer aldı.

BİMAS, 2024 yılına ait ikinci temettü​ ödemesini yapacak. Binlerce yatırımcının beklediği ödemelerin tarihi ve miktarı da belli oldu.

2 Ekim günü nakit temettüye hak kazanacak.

BİM BİMAS TEMETTÜ NE KADAR?

Çarşamba günü hisse başına 4 TL brüt, net olarak ise 3,60 TL ödeme yapılacak. Hisse başına brüt 4,00 TL nakit temettü ödemesi yapılacak.

Nakit temettüye 2 Ekim günü hak kazanırken 2 gün içerisinde hesaplara geçecek.

BİM TEMETTÜ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

1 Ekim günü Şok Marketler ve Escar Turizm temettüleri hesaplara geçmişti.

BİMAS temettü ödemesi ise 2 Ekim Çarşamba günü hisse başına brüt 4,00 TL olarak nakit temettü hakkı kazanılacak. Buna göre 4 Ekim'de ödemeler yapılacak.

Maçkolik İnternet Hizmetleri ödemesi de 2 Ekimde yatarken 3 Ekim günü Göltaş Çimento temettüsü yatacak.

Boğaziçi Beton, Sun Tekstil ödemeleri ise 7 Ekim'de yatırımcının hesabına geçecek. 15 Ekim'de E Bebek ve OBA Makarnacılık ödemeleri yatacak.

Son olarak ise 31 Ekim'de Ayen Enerji ödemesi yatırımcıya yatırılacak.