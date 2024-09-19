BİM’e Rivero 125 cc motosiklet geliyor! 20 Eylül aktüel kataloğunda buharlı temizleme cihazı, akülü vidalama seti ve saça boncuk takma seti yer alıyor

19 Eylül 2024 14:27 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:29

Herkesin heyecanla beklediği Bim 20 Eylül Aktüel tag kataloğu yayınlandı. Cuma günü Bim marketlerde Rivero 125 cc motosiklet, katlanabilir bisiklet, buharlı temizleme cihazı, akülü vidalama seti, darbeli matkap, saça boncuk takma seti ve çeşitli oyuncaklar satışa çıkacak.

Her cebe uygun fiyatlı ürünleri araştıranların vazgeçilmezi olan Bim​ Marketlerde bu hafta zımpara seti, panç seti, 3’lü zigon sehpa, raflı çok amaçlı dolap, elektrikli su pompası, porsiyonluk güveç, tanklı yazıcı, oyuncak saç şekillendirme makinesi ve oyuncak motosiklet gibi birçok ürün müşterilere sunulacak.

BİM 20 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.999 TL

Senna 32 İnç HD Ready Android Smart TV 4.799 TL

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL



Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Tost Makinesi 1.299 TL

Dijital Baskül 279 TL

3'lü Zigon Sehpa 679 TL

Elektronik Su Pompası 129 TL

Mutfak Tartısı 189 TL



SGS 20 V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL

Darbeli Matkap 600 w 899 TL

Kıl Testere Takım Seti 199 TL

Mini Pense Seti 329 TL

Alüminyum Su Terazisi 129 TL

Kemer Delme Pensesi 169 TL

Polisaj ve Zımpara Seti 169 TL

DİĞER 20 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ…

PP Valiz Büyük boy 799 TL

PP Valiz Orta boy 699 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

Flamlı Eşarp 62,50 TL

Yazma 62,50 TL

Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL

Duvar Tipi Düzenleyici 49,50 TL

Yüz Havlusu 65 TL



Düdüklü Tencere Seti 849 TL

Karnıyarık Tencere 429 TL

Wok Tava 249 TL

Kapaklı Sürahi 99 TL

Servis Tabağı 24,50 TL

3'lü Desenli Meşrubat Bardağı 99 TL

Kapaklı Desenli Saklama Kabı 49,50 TL

Defne Kapaklı Saklama Kabı 34,50 TL

Borcam Kare Tepsi 199 TL

4'lü Çerezlik 99 TL



2'li Seramik Oval Tabak 189 TL

Ayaklı Cam Çay Bardağı 199 TL

3'lü Ayaklı Kahve Yanı Bardak 129 TL

Kristal Oval Ayaklı Organizer 45 TL

Kristal Sürahi 89 TL

Saklama Kutusu 2 L 39,50 TL

Hobby Life Kum Saati Turşuluk/Zeytinlik 45 TL

5'li Fonksiyonel Salata Seti 149 TL

Squishmallows 329 TL



HP Tanklı Yazıcı 58144804A 5.775 TL

Oyuncak Çek Bırak Metal Uçak 229 TL

Okul Öncesi Matematik Kutusu 229 TL

Dinozor Sürtmeli Arabalar 69 TL

Neon Renkli Bloklar 199 TL

Çek Bırak Şehir Araçları Trafik Seti 79 TL

Oyuncak Fön Makinesi Saç Şekillendirme Seti 229 TL

Yumuşak Oyuncaklar 99 TL



Oyuncak Çamaşır Makinesi / Ocak 109 TL

SGS Akülü Tırpan 20 V 4.0 AH 3.779 TL

SGS Akülü Budama Makası 20 V 2.779 TL

Demir Testere Kolu 75 TL

Ahşap Saplı Çekiç 75 TL

Beyaz Silikon 63 TL

Kapı Pencere İzolasyon Bandı 75 TL

Plastik Çekpas 59 TL

Cam Menfezi 49 TL