BİM’e Rivero 125 cc motosiklet geliyor! 20 Eylül aktüel kataloğunda buharlı temizleme cihazı, akülü vidalama seti ve saça boncuk takma seti yer alıyor
Herkesin heyecanla beklediği Bim 20 Eylül Aktüel tag kataloğu yayınlandı. Cuma günü Bim marketlerde Rivero 125 cc motosiklet, katlanabilir bisiklet, buharlı temizleme cihazı, akülü vidalama seti, darbeli matkap, saça boncuk takma seti ve çeşitli oyuncaklar satışa çıkacak.
Her cebe uygun fiyatlı ürünleri araştıranların vazgeçilmezi olan Bim Marketlerde bu hafta zımpara seti, panç seti, 3’lü zigon sehpa, raflı çok amaçlı dolap, elektrikli su pompası, porsiyonluk güveç, tanklı yazıcı, oyuncak saç şekillendirme makinesi ve oyuncak motosiklet gibi birçok ürün müşterilere sunulacak.
BİM 20 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.999 TL
Senna 32 İnç HD Ready Android Smart TV 4.799 TL
Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL
Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Tost Makinesi 1.299 TL
Dijital Baskül 279 TL
3'lü Zigon Sehpa 679 TL
Elektronik Su Pompası 129 TL
Mutfak Tartısı 189 TL
SGS 20 V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL
Darbeli Matkap 600 w 899 TL
Kıl Testere Takım Seti 199 TL
Mini Pense Seti 329 TL
Alüminyum Su Terazisi 129 TL
Kemer Delme Pensesi 169 TL
Polisaj ve Zımpara Seti 169 TL
DİĞER 20 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ…
PP Valiz Büyük boy 799 TL
PP Valiz Orta boy 699 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL
Flamlı Eşarp 62,50 TL
Yazma 62,50 TL
Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL
Duvar Tipi Düzenleyici 49,50 TL
Yüz Havlusu 65 TL
Düdüklü Tencere Seti 849 TL
Karnıyarık Tencere 429 TL
Wok Tava 249 TL
Kapaklı Sürahi 99 TL
Servis Tabağı 24,50 TL
3'lü Desenli Meşrubat Bardağı 99 TL
Kapaklı Desenli Saklama Kabı 49,50 TL
Defne Kapaklı Saklama Kabı 34,50 TL
Borcam Kare Tepsi 199 TL
4'lü Çerezlik 99 TL
2'li Seramik Oval Tabak 189 TL
Ayaklı Cam Çay Bardağı 199 TL
3'lü Ayaklı Kahve Yanı Bardak 129 TL
Kristal Oval Ayaklı Organizer 45 TL
Kristal Sürahi 89 TL
Saklama Kutusu 2 L 39,50 TL
Hobby Life Kum Saati Turşuluk/Zeytinlik 45 TL
5'li Fonksiyonel Salata Seti 149 TL
Squishmallows 329 TL
HP Tanklı Yazıcı 58144804A 5.775 TL
Oyuncak Çek Bırak Metal Uçak 229 TL
Okul Öncesi Matematik Kutusu 229 TL
Dinozor Sürtmeli Arabalar 69 TL
Neon Renkli Bloklar 199 TL
Çek Bırak Şehir Araçları Trafik Seti 79 TL
Oyuncak Fön Makinesi Saç Şekillendirme Seti 229 TL
Yumuşak Oyuncaklar 99 TL
Oyuncak Çamaşır Makinesi / Ocak 109 TL
SGS Akülü Tırpan 20 V 4.0 AH 3.779 TL
SGS Akülü Budama Makası 20 V 2.779 TL
Demir Testere Kolu 75 TL
Ahşap Saplı Çekiç 75 TL
Beyaz Silikon 63 TL
Kapı Pencere İzolasyon Bandı 75 TL
Plastik Çekpas 59 TL
Cam Menfezi 49 TL
Bu bim'in yeni kataloğunda neler varmış ya bakayım ben de gidip bir kaçını alırdım