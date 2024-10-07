Binbin halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla arz büyüklüğü de netleşti

07 Ekim 2024 16:16 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 16:24

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan binbin yatırımcıları KAP tarafından açıklanan halka arz sonuçlarını bekliyordu. Kaç lot verdiği ve büyüklük oranı da sonuçlarla beraber belli oldu.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknoloji A.Ş. 3 - 4 Ekim aralığında talep topladı.

Yatırımcıların merakla beklediği halka arz​ sonuçları da 7 Ekim itibarıyla belli oldu. Hissenin büyüklüğü ve nominal değerli payların ne kadarının satıldığı KAP'ta yer alan bilgiler aracılığıyla öğrenildi.

BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

Binbin hissesinin sonuçları bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan yayınlandı. Hisse, 278.910 katılım ile 61 Lot (5602 TL) dağıtımı gerçekleşti.

"Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (“Bin Ulaşım” veya “Şirket”) paylarının halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 03 – 04 Ekim 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 91,85 TL’den talep toplanmıştır.

Halka arzda sermaye artışı yoluyla 12.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 5.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 1.561.450.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzın Borsa İstanbul​ Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılmış olması sebebiyle yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 281.468 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 23.873.972 adet nominal değerli paylar için 2.192.824.328,20 TL tutarlı talep gelmiştir. Dağıtım sonucunda 278.910 adet yatırımcıya 17.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir. "

BİNBİN HANGİ BANKALARDA VAR?

Hisseyi satın almak isteyenler Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek. Fiyatı 94,85 TL olurken kodu BINBN olarak belirlenmişti.