Binbin halka arz talep toplama tarihi 3-4 Ekim olarak duyuruldu

27 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:11

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan binbin hissesinin talep toplama tarihi belli oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği binbin kaç lot verir, T1 bakiye uygun mu merak ediliyordu.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. şirketinin talep toplama tarihi netleşti.

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseyi satın almak isteyenler yatırımcı yorumlarını ve fiyatlarını da yakından araştırıyor.

BİNBİN NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

BINBIN koduna sahip olan hisse 3-4 Ekim tarihlerinde talep toplayacak. Sürecin sonra ermesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

BİNBİN HALKA ARZI​ KAÇ LOT VERİR?

Şirketin halka arz açıklığı %20 ve büyüklüğü 1,5 Milyar TL olarak belirlendi. Pay olarak ise 17,000,000 lot dağıtacak. Dağıtacağı lot miktarı henüz belli olmadı. Tahmini miktarlar şöyle:

300 Bin katılım - 57 Lot (5235 TL)

700 Bin katılım - 25 Lot (2296 TL)

1.1 Milyon katılım - 16 Lot (1469 TL)

1.5 Milyon katılım - 12 Lot (1102 TL)

1.9 Milyon katılım - 9 Lot (826 TL)

2.3 Milyon katılım - 8 Lot (734 TL)

2.7 Milyon katılım - 7 Lot (642 TL)

3.1 Milyon katılım - 6 Lot (551 TL)

BİNBİN FİYATI NE KADAR 2024?

Hissenin fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi. Satın almak isteyenler Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek.

Fonun kullanım alanları şöyle:

%20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi,

%30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı,

%30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi,

%20 İşletme sermayesi.