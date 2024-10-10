Binbin halka arzı bist işlem tarihi belli oldu

10 Ekim 2024 10:28 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:33

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. şirketinin halka arz olacağı SPK onayı sonrası belli oldu. Binlerce yatırımcının merakla beklediği hissenin borsada işlem görme tarihi de netleşti. Binbin kodu ile 3-4 Ekim'de talep toplayan şirketin sonuçları da açıklandı.

Binbin halka arz sonuçları açıklandı, kaç lot verdiği de belli oldu

Binbin halka arz sonuçları açıklandı, kaç lot verdiği de belli oldu

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan binbin halka arzında talep toplama süreci sona erdi. 4 Ekim'de sonlanan süreç sonrasında borsada ne zaman işlem göreceği merak konusu olmuştu.

KAP'ta yer alan açıklamaya göre sonuçlar da yayınlandı.

BİNBİN HALKA ARZI NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

3-4 Ekim tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan binbin, 9 Ekim itibarıyla işlem görmeye başladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan sonuçlar şöyle oldu:

"Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (“Bin Ulaşım” veya “Şirket”) paylarının halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 03 – 04 Ekim 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 91,85 TL’den talep toplanmıştır.

Halka arzda sermaye artışı yoluyla 12.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz​ edilen 5.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 1.561.450.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzın Borsa İstanbul​ Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılmış olması sebebiyle yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul​ tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 281.468 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 23.873.972 adet nominal değerli paylar için 2.192.824.328,20 TL tutarlı talep gelmiştir. Dağıtım sonucunda 278.910 adet yatırımcıya 17.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir. "

BİNBİN KAÇ LOT VERDİ 2024?

4 Ekim'de talep toplama süreci sona eren hisse Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satılırken sonuçlara 278.910 katılım ile 61 lot dağıtımı gerçekleşti.