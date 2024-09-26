Binbin halka arzı eşit dağıtım ile toplamda 17 milyon lot verecek

26 Eylül 2024 12:26 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:36

Binbin şirketinin halka arz olacağı SPK tarafından duyuruldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz takvimine yeni hisse eklendi. Onaylı izahname yayımlandıktan sonra talep toplama tarihi de netleşecek.

Binbin halka arzının katılım endeksine uygunluk durumu henüz belli olmadı

Binbin halka arzının katılım endeksine uygunluk durumu henüz belli olmadı

Sermaye Piyasa Kurulu, yeni hisse onayı verdi. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. şirketinin ne zaman işlem göreceği henüz netleşmezken toplamda 17 milyon lot dağıtımı yapacağı belirtildi.

BİNBİN HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?

Hissenin olası lot miktarı henüz netleşmezken toplamda 17 milyon dağıtım yapacağı eklendi.

Talep toplama işlemlerinin ardından halka arz​ sonuçları KAP tarafından duyurulacak. Böylece vereceği lot miktarı da netleşecek.

BİNBİN TALEP TOPLAMA TARİHİ 2024

Şirketin ne zaman talep toplamaya başlayacağı henüz netleşmedi. Onaylı izahname sonrasında talep toplayacağı tarihler belli olacak.

Sürecin sona ermesinin ardından ise borsada işlem görmeye başlayacak.

BİNBİN FONU NEREDE KULLANACAK?

Hissenin fon kullanım alanları şöyle belirtildi:

%20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, %30 Makine, taşıt, cihaz gibi mal ve hizmet alımları, %30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi, %20 İşletme sermayesi.