Binbin halka arzının katılım endeksine uygunluk durumu henüz belli olmadı

26 Eylül 2024 09:57 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:03

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. şirketi halka arz oluyor. Yakından ilgilenen yatırımcılar ise katılım endeksine uygun mu, ne zaman işlem görecek araştırmaya başladı. Hisse, binbin koduyla talep toplayacak.

Son zamanlarda yakından takip edilen halka arz takvimine yeni şirket eklendi. 26 Eylül takviminde yer alan binbin halka arzının hangi bankalarda olduğu ve fiyatı da merak konusu oldu.

SPK​'nın başvurusunu onayladığı hissenin satın alınabileceği bankalar​ da belli oldu.

BİNBİN HALKA ARZI​ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hissenin katılım endeksine uygunluğu henüz belli olmazken onaylı izahnamenin ardından uygunluk durumu netleşecek.

Kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Fonun kullanılacağı alanlar arasında %20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, %30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı, %30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi, %20 İşletme sermayesi yer aldı.

BİNBİN HALKA ARZ FİYATI VE KODU

Başvuru onaylanan hissenin kodu "binbin" olarak belirlendi ve 91,85 TL'den satışa çıkacak. Eşit dağıtım ile Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hissenin talep toplama tarihi belli olmadı.

Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

HANGİ BANKALARDA VAR?

Pay olarak 17,000,000 lot dağıtacak olan hisse​ Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecek. Binbin hissesinin, halka arz açıklığı %20 olurken büyüklüğü 1,5 Milyar TL olarak belirlendi.

Tamamı eşit dağıtım ve T1 - T2 bakiye kullanımına uygun olacak.

BİNBİN KİMİN, SAHİBİ KİM?

2019 senesinde kurulan şirket, kendisini çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan bir şirket olarak tanımlıyor.

Yerli mühendislik ve yazılım ile oluşan şirket sürdürülebilir dünya amaçlıyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre kurucu ortakları Kadir Abdik ve Hüseyin Ardan Küçük.