Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba günü için valilik duyurusu bekleniyor

26 Kasım 2024 16:24 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı için uyarıda bulunmuştu. Ülkemizin birçok ilinde meydana gelen kar yağışı sonrası ulaşımda zorluklar yaşandı. Bingöl'de 26 Kasım günü okullar tatil edilmişti.

Türkiye'de birçok ilde etkili olan kar yağışı​ sonrası bazı illerde okullarda derslere 1 gün ara verildi. Öğrencilerin gözü ise yarın Bingöl'de okulların tatil​ olup olmayacağına çevrildi.

Valilik tarafından henüz bir açıklama gelmezken öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor.

BİNGÖL'DE OKULLAR​ TATİL Mİ YARIN 27 KASIM ÇARŞAMBA?

27 Kasım Çarşamba günü Bingöl'de okulların tatil olup olmayacağına dair duyuru henüz gelmedi. Bingöl'de 26 Kasım Salı günü okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti.

Akşam saatlerinde hava durumuna bakılmasının ardından tatil durumunun netleşmesi bekleniyor. Okulların tatil edilmesi halinde Bingöl Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yapacak.

Valilik, 25 Kasım akşamı X platformu hesabından 26 Kasım Salı günü okulların tatil olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:

"Devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla;

Yedisu ilçemizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında;

Adaklı ilçemizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 26.11.2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİNGÖL'DE KAR YAĞACAK MI 26 KASIM?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gün içinde havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz.

Bugünün hava durumuna göre Bingöl'de kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Bugün sıcaklıklar sabah 1, akşam -3 derecelerde seyir ederken çarşamba günü 12.00'ye kadar kar yağışının süreceği tahmin edildi.