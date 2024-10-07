Binlerce yatırımcı Binbin halka arzının işlem göreceği tarihi bekliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Ekim 2024 10:38 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:47

3-4 Ekim tarihlerinde talep toplayan Binbin, kısa sürede birçok yatırımcı kazandı. Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek olan hisseyi alanlar ne zaman işlem göreceğini bekliyor. Kısa sürede KAP üzerinden sonuçları açıklanacak.

91,85 TL'den işlem görecek olan BINBN şirketi talep toplama işlemlerini tamamladı. Binlerce kişinin takip ettiği hisse, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak. Yıldız Pazar​'da işlem görecek olan binbin halka arzının sonuçları birkaç gün içerisinde yayınlanacak. BİNBİN HALKA ARZI​ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? 3-4 Ekim'de talep toplayan şirketin işlem tarihi henüz netleşmedi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayınlanacak olan sonuçlarının ardından borsada işlem görme tarihi ve vereceği lot miktarı belli olacak. BİNBİN KAÇ LOT VERİR? 3-4 Ekim aralığında talep toplayan şirket, halka arz ile 100.000.000 TL nominal bedelli sermayesini 12 milyon TL artırarak 112.000.000 TL’ye çıkartacak. Sonuçlarla beraber lot miktarı belli olurken olası miktar şöyle: 300 Bin katılım - 57 Lot (5235 TL) 700 Bin katılım - 25 Lot (2296 TL) 1.1 Milyon katılım - 16 Lot (1469 TL) 1.5 Milyon katılım - 12 Lot (1102 TL) 1.9 Milyon katılım - 9 Lot (826 TL) 2.3 Milyon katılım - 8 Lot (734 TL) 2.7 Milyon katılım - 7 Lot (642 TL) 3.1 Milyon katılım - 6 Lot (551 TL) İlgili Haberler 2024 halka arz takviminde en son Binbin hissesi yer aldı Talep toplayan binbin halka arzının işlem göreceği tarih bekleniyor