Bir Gece Masalı bu akşam neden yok? 7 Ocak yayın akışında yer almıyor

07 Ocak 2025 11:39 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:43

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı bu akşamın yayın akışında yer almıyor. Sevilen dizinin bu akşam yayın akışında olmaması üzerine sebebi merak edildi.

Bahar bu akşam var mı? 7 Ocak yayın akışında neden olmadığı izleyicinin gündeminde

Bahar bu akşam var mı? 7 Ocak yayın akışında neden olmadığı izleyicinin gündeminde

Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Bir Gece Masalı, Salı​ akşamları izleyici ile buluşuyor. Bu akşam ekranlara gelmemesi üzerine neden olmadığı merak konusu oldu.

BİR GECE MASALI NEDEN YOK?

Yeni yıl haftası olduğu için diziler yeni bölümlerini yayınlamıyor. Bir Gece Masalı bu nedenle yeni bölümünü ekranlara getirmeyecek.Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan ifade şöyle oldu:

"Yeni bölümüyle 14 Ocak Salı 20.00'de atv’de!"

BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

ATV​ yayın akışında göre Bir Gece Masalı bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yeni yıl haftası olmasından dolayı diziler yeni bölümlerini ekranlara getirmiyor. Bir Gece Masalı da bu diziler arasında yer aldı.