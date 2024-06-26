Bir neslin çocukluğunun geçtiği efsane CS haritası Pool Day geri döndü

26 Haziran 2024 10:33 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:00

Steam'in sahibi Valve tarafından geliştirilen dünyanın en çok oynanan FSP oyunlarından olan Counter Strike 2'nin (CS 2) geçtiğimiz günlerde güncellemesiyle ilgili bilgiler sızdırılmıştı.

Gabe Follower isimli bir kullanıcı tarafından veri madenciliği yoluyla ortaya çıkarılan bilgilerde bir dönemlerin efsane haritası Pool Day ve birçok yeni haritanın oyuna ekleneceği iddia edilmişti.

CS 2'YE POOL DAY Mİ GELDİ?

CS 1.6 için tasarlanan Pool Day haritasının CS'ye ekleneceğine dair iddialar doğru çıktı ve oyuna eklendi.

Bugün itibarıyla CS 2 oyuncuları Pool Day haritasına girerek oynayabiliyor.

Türkiye'de en çok sevilen CS haritalarından biri olan Pool Day'in serinin bir önceki oyunu CS:GO'da da mod olarak bir versiyonu bulunuyordu.

614 bin 105 abonesi olan mod resmi olarak Valve tarafından oyuna eklenmemişti.

Bu yeni güncelleme ile birlikte resmi olarak eklenen harita 12 yılın ardından geri dönüş gerçekleştirdi.

POOL DAY HARİTASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NELER?

CS 2'ye eklenen Pool Day haritasının genelinin korunduğu görünüyor.

Ancak eski haritaya göre bazı görsel güncellemeler eklenmiş durumda.

Havuzun yanında bulunan şezlongların karşısına deniz yatağı eklenmiş.

Ayrıca ikili şezlongların yanına simit yerleştirilirken, üçlülerin yanına ise deniz topu bulunuyor.

BİRÇOK OYUN HARİTASI POOL DAY'DEN İLHAM ALINARAK TASARLANDI

Hızlı oynanış tarzı ve dar yapısı sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanan harita günümüzde birçok PC ve mobil FPS oyununa ilham verdi.