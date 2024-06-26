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Bir neslin çocukluğunun geçtiği efsane CS haritası Pool Day geri döndü

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
26 Haziran 2024 10:33 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:00
Bir neslin çocukluğunun geçtiği efsane CS haritası Pool Day geri döndü

Counter Strike (CS) serisinin yeni oyunu CS 2'ye yeni ve büyük bir güncelleme yapıldı. Güncelleme ile birlikte serinin en popüler haritalarından olan Pool Day oyuna eklendi.

Steam'in sahibi Valve tarafından geliştirilen dünyanın en çok oynanan FSP oyunlarından olan Counter Strike 2'nin (CS 2) geçtiğimiz günlerde güncellemesiyle ilgili bilgiler sızdırılmıştı.

Gabe Follower isimli bir kullanıcı tarafından veri madenciliği yoluyla ortaya çıkarılan bilgilerde bir dönemlerin efsane haritası Pool Day ve birçok yeni haritanın oyuna ekleneceği iddia edilmişti.

Bir neslin çocukluğunun geçtiği efsane CS haritası Pool Day geri döndü - 1. Resim

CS 2'YE POOL DAY Mİ GELDİ?

CS 1.6 için tasarlanan Pool Day haritasının CS'ye ekleneceğine dair iddialar doğru çıktı ve oyuna eklendi.

Bugün itibarıyla CS 2 oyuncuları Pool Day haritasına girerek oynayabiliyor. 

Türkiye'de en çok sevilen CS haritalarından biri olan Pool Day'in serinin bir önceki oyunu CS:GO'da da mod olarak bir versiyonu bulunuyordu.

614 bin 105 abonesi olan mod resmi olarak Valve tarafından oyuna eklenmemişti.

Bu yeni güncelleme ile birlikte resmi olarak eklenen harita 12 yılın ardından geri dönüş gerçekleştirdi.

Bir neslin çocukluğunun geçtiği efsane CS haritası Pool Day geri döndü - 2. Resim

POOL DAY HARİTASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NELER?

CS 2'ye eklenen Pool Day haritasının genelinin korunduğu görünüyor. 

Ancak eski haritaya göre bazı görsel güncellemeler eklenmiş durumda.

Havuzun yanında bulunan şezlongların karşısına deniz yatağı eklenmiş.

Ayrıca ikili şezlongların yanına simit yerleştirilirken, üçlülerin yanına ise deniz topu bulunuyor.

Bir neslin çocukluğunun geçtiği efsane CS haritası Pool Day geri döndü - 3. Resim

BİRÇOK OYUN HARİTASI POOL DAY'DEN İLHAM ALINARAK TASARLANDI

Hızlı oynanış tarzı ve dar yapısı sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanan harita günümüzde birçok PC ve mobil FPS oyununa ilham verdi.

Kaynak: TGRT HABER
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