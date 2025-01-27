Bitcoin neden düşüyor? 5 faktör bir araya geldi

27 Ocak 2025 23:55 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 23:55

Bitcoin, kâr realizasyonlarının ve düzenleyici belirsizliklerin etkisiyle son 24 saatte %4 değer kaybederek 98 bin 900 dolara geriledi. ABD'de Donald Trump'ın başkanlık dönemine geçiş sürecinde beklenen kripto düzenlemelerinin gelmemesi, piyasalarda satış baskısını artırdı. Bitcoin'in geçtiğimiz hafta 105 bin dolara ulaşmasının ardından, yatırımcıların kâr alma faaliyetleri ve teknik satışlar, fiyatın düşmesine sebep oldu.

Bitcoin'de son dakika artan satış baskısı, kripto para piyasalarının seyrini şekillendiriyor. Kripto para piyasaları, son 24 saatte hem Bitcoin hem de toplam piyasa değeri bazında sert bir düzeltme yaşadı.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 105 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir zirveye ulaştı. Bu yükseliş, yatırımcılar arasında kâr alma faaliyetlerini tetikledi.

Özellikle büyük yatırımcılar (balinalar), bu seviyelerde pozisyonlarını azaltarak piyasada satış baskısını artırmış olabilir.

Kripto para piyasaları, genel olarak yüksek oynaklıkla bilinir. Son haftalarda yaşanan hızlı yükselişin ardından bu düzeltme, doğal bir piyasa tepkisi olabilir.

ABD'de Donald Trump'ın ikinci dönemiyle ilgili beklentiler ve kripto para düzenlemelerine dair belirsizlikler, piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Özellikle, Trump'ın ilk gününde kripto paralar hakkında herhangi bir kararname imzalamaması, sektördeki beklentiyi boşa çıkardı.

Brezilya'nın World ID projesine yönelik yasakları, piyasalardaki belirsizliği artırarak genel satış dalgasını tetikledi.

Bu faktörlerin bir araya gelmesi, Bitcoin'in son 24 saatte önemli destek seviyelerinin altına gerilemesine neden oldu. Piyasada artan belirsizlik ve yatırımcıların risk algısı, altcoin'lerde de çift haneli düşüşlere yol açtı.

BİTCOİN YÜKSELİR Mİ?

Bitcoin'in düşüşü, şu an için bir kısa vadeli düzeltme olarak değerlendirilebilir. Ancak, 98 bin dolar civarındaki destek seviyesinin korunup korunamayacağı, Bitcoin'in gelecekteki hareketini belirleyecek. Bu seviyenin korunması, teknik analiz açısından önemli bir gösterge olabilir.

Piyasanın genel seyri, düzenleyici gelişmeler ve yatırımcıların piyasaya olan güveni, Bitcoin'in yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini belirleyecek. Şu anda, piyasada bir düzeltme süreci yaşanıyor ve bu sürecin ne kadar süreceği, piyasanın nasıl tepki vereceği konusunda kilit bir rol oynayacaktır.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Bitcoin, kâr realizasyonu, düzenleyici belirsizlikler ve büyük yatırımcıların pozisyonlarını azaltması gibi nedenlerle düşüş yaşıyor.

DONALD TRUMP'IN KRİPTO PARA PİYASALARINA ETKİSİ NE OLDU?

Trump'ın ilk gününde kripto paralarla ilgili bir düzenleme yapmaması, piyasadaki beklentiyi boşa çıkararak satış baskısını artırdı.

BİTCOİN'İN DÜŞÜŞÜ NE KADAR SÜREBİLİR?

Bitcoin'in düşüşü, piyasanın düzeltme sürecinde olduğundan dolayı belirsiz sürebilir, ancak kısa vadeli bir düzeltme olarak görünüyor.

BİTCOİN'İN YÜKSELMESİ İÇİN HANGİ FAKTÖRLER ÖNEMLİ?

Bitcoin'in 98 bin dolar civarındaki desteği koruyabilmesi, düzenleyici belirsizliklerin azalması ve piyasaya olan güvenin artması önemli faktörler olacaktır.