Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun Peter Todd olduğu iddia edildi

09 Ekim 2024 12:41 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 13:10

HBO tarafından yayınlanacak olan yeni kripto para belgeselinde Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğinin açıklanacağı iddia edilmişti. Belgeselin yayınlanmasının ardından Bitcoin kurucusu kim, Peter Todd kimdir gibi konular gündeme geldi.

HBO​ tarafından Bitcoin​'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun kimliğini ortaya çıkarılmasını amaçlayan Money Electric: The Bitcoin Mystery belgeseli yayınlandı.

Kripto para dünyasında oldukça dikkat çeken belgeselin yayınlanmasının ardından Bitcoin kurucusu kim sorusu gündeme geldi.

BİTCOİN KURUCUSU KİM?

Bitcoin'in 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanmış bir kişi veya grup tarafından kurulduğu biliniyor.

HBO tarafından yayınlanan belgeselde yer alan bilgilere göre Satoshi Nakamoto'nun Peter Todd olduğu iddia ediliyor.

Belgeselin sonunda ise Todd "Evet ben Satoshi Nakamoto'yum" sözlerini belirtiyor.

Ancak Todd daha önce de Satoshi Nakamoto'nun gizlilik hakkını savunmak amacıyla birçok kez "Ben Satoshi'yi" ifadesini kullanmasıyla biliniyor.

Ayrıca Peter Todd'un belgesel yayınlanmadan önce CoinDesk'e gönderdiği bir e-postada "Elbette ben Satoshi değilim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

PETER TODD KİMDİR, NERELİ?

39 yaşındaki Peter Todd, Kanadalı bir Bitcoin çekirdek geliştiricisi, danışman ve kripto para uzmanı olarak biliniyor.

Bitcoin'in erken dönem geliştiricilerinden biri olan Todd'un, Nakamoto'nun 2011 yılında ortadan kaybolmasından önce iletişim kuran birkaç kişiden biri olduğu belirtiliyor.

Bitcoin'in arkasındaki kod ve özellikler hakkında Nakamoto ile iletişim kuran Todd, 2014 yılından beri Coinkite platformunda "Bitcoin Çekirdek Geliştiricisi" olarak çalışıyor.

Verisart yönetim kurulu danışmanlığı görevini de sürdüren Todd, Mastercoin, Dark Wallet gibi birçok şirkette üst düzey görev yaptı.