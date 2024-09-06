Bitkisel Üretim Yeni Destekleme Modeli kapsamında mazot ve gübre yardımı sağlanacak

06 Eylül 2024 12:45 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 12:48

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bitkisel Üretim Yeni Destekleme Modeli kapsamında temel, planlama ve su kısıtı desteğinin sağlanacağını bildirdi.

Küçük ölçekli balıkçılara 16 bin 200 liraya kadar destek sağlanacak

Küçük ölçekli balıkçılara 16 bin 200 liraya kadar destek sağlanacak

Üretim ve Üreticiyi merkeze alan Planlama ve Yeni Destekleme Modeli ile ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, stratejik ürünlerde mazot ve gübre desteği sağlanacağını belirtti.

BİTKİSEL ÜRETİM YENİ DESTEKLEME MODELİ NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Bitkisel üretimin desteklenmesi programı ile çiftçilere temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri verilecek. Planlı üretim desteği kapsamında ise; planlama kapsamındaki ürünler arasında yer alan arpa, aspir, ayçiçeği, buğday, kolza, fasulye, mercimek, mısır, nohut, pamuk, patates, soğan, soya ve yem bitkileri üreten çiftçilere temel desteğe ilave destek ödemesi yapılacak.

BİTKİSEL ÜRETİM YENİ DESTEKLEME MODELİ İLE NELER SAĞLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bitkisel Üretim Yeni Destekleme Modeli kapsamında temel, planlama ve su kısıtı desteğinin sağlanacağını ve stratejik ürünlerde mazot ve gübre desteği verileceğini belirtti.

TÜRKİYE TARIMSAL ÜRÜN ÜRETİMİNDE DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, tarımsal ürün hasılasında Avrupa’da birinci sırada yer alırken dünyada 10.sırada bulunuyor.

TÜRKİYE HANGİ ÜRÜNDE DÜNYA BİRİNCİSİ?

Türkiye, fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve keçiboynuzu üretiminde dünyada birinci sırada yer alırken; kavun, karpuz, salatalık, pırasa, zeytin, mandalina ve elma üretiminde dünya ikinciliğini koruyor.

👨🏻‍🌾🤝👩🏻‍💼 Üretimi ve üreticilerimizi merkeze alan Tarımda Yeni Dönem BAŞLIYOR! pic.twitter.com/9euepkThq7 — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim)