Bitlis Ahlat’ta fay hattı var mı? Bitlis deprem bölgesi riski gündem oldu

12 Aralık 2024 19:03 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 19:22

Bitlis’in Ahlat ilçesinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar Bitlis’te fay hattı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Çanakkale’de fay hattı var mı? Nereden geçtiği ve deprem risk haritası gündeme geldi

Çanakkale’de fay hattı var mı? Nereden geçtiği ve deprem risk haritası gündeme geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Bitlis’in Ahlat​ ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Depremin derinliği ise 5.9 kilometre olarak ölçüldü.

BİTLİS​ AHLAT’TA FAY HATTI VAR MI?

AFAD tarafından yayımlanan İl Afet Risk Azaltma Planı içerisinde Bitlis ile ilgili de ayrıntılar yer aldı.

Buna göre Bitlis ili depremsellik açısından riskli bir bölgede yer alıyor.

BİTLİS DEPREM RİSKİ NEDİR?

Doğu Anadolu Bölgesinin genel tektonik yapısı ağırlıklı olarak Bitlis Bindirme Zonu olarak bilinen deformasyon zonu boyunca Arap levhası ile Anadolu levhasının çarpışması ile kuzeye doğru hareketi ile kontrol edilmektedir.

Van Gölü havzası için yapılan çalışmada Kuzey ve Doğu Anadolu Fay zonlarına paralel sağ, sol yönlü doğrultu atımlı faylar bölgenin baskın tektonikunsurlarıdır.

Bölgedeki Ağrı Fayı, Bulanık Fayı, Malazgirt Fayı, Süphan Fayı, Doğubeyazıt Fay Zonu sismik olarak aktif durumda olup birçok depreme kaynak oluşturma potansiyeline sahiptir.