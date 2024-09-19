Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya 47 yaşında

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

19 Eylül 2024 08:51 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre 16 ile yeni vali atandı. Yapılan atamaların ardından Bitlis Valiliği'ne atanan Ahmet Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündeme geldi.

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete atamalarına göre 16 ilin valisi değiştirildi ve 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. İstanbul​ Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Bitlis​ Valisi oldu. Vatandaşlar tarafından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları araştırılıyor. BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA KİMDİR, NERELİ? Ahmet Karakaya, 1977 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 199 yılında mezun oldu. Bir sene sonra Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği'ne atandı. 2002 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'nin Exeter Üniversitesine İngilizce Dil Kursu ve Mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla 9 ay süreyle gönderildi. İngiltere'nin Portsmouth Üniversitesi'nde Yüksek Lisans Eğitimi'ni 2009 yılında tamamladı. Ahmet Karakaya'nın sırasıyla getirildiği görevler ise şöyle: Sinop İli Türkeli ve Erfelek Kaymakam Vekili (2001- 2002),

Konya İli Altınekin Kaymakam Vekili (2003),

Afyonkarahisar İli Çobanlar Kaymakamlığı (2004-2005),

Siirt ili Baykan Kaymakamlığı (2005-2007),

Artvin Vali​ Yardımcılığı (2007- 2011),

Balıkesir İli Savaştepe Kaymakamlığı (2011-2013),

Zonguldak ili Kozlu Kaymakamlığı (2013-2018). (Zonguldak Vali Yardımcılığı, Karaman Beldesi Belediye Başkan V. ve Çaycuma

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı),

Bursa İli Kestel Kaymakamlığı (2018- 2021) (Bursa Vali Yrd. V. - 2020).

İstanbul Sancaktepe Kaymakamlığı (2021-2024) 19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarına göre Bitlis Valisi olarak atanan Ahmet Karakaya evli ve üç çocuk babasıdır. İlgili Haberler Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı: 16 ilin valisi değişti