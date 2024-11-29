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Bitlis’teki deprem Siirt’te de hissedildi! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 16:34
Bitlis’teki deprem Siirt’te de hissedildi! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı

Kandilli Rasathane son veriler listesi aracılığıyla gün içinde olan depremlerin şiddetini ve konumunu öğrenebiliyoruz. Bugün Bitlis'te meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

29 Kasım Cuma günü öğlen saatlerinde Bitlis​'te meydana gelen sarsıntı​ vatandaşları endişelendirdi. Kandilli Rasathanesi​ ve AFAD son depremler listesi ile gün için olan sarsıntılara ulaşabiliyoruz.

BİTLİS, SİİRT​'TE DEPREM​ Mİ OLDU SON DAKİKA?

29 Kasım Cuma günü Bitlis Hizan'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı Siirt'te de hissedilirken derinliği 7.1 km olarak ölçüldü.

Sarsıntı 15.27'de meydana geldi.

Bitlis’teki deprem Siirt’te de hissedildi! Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı - 1. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Rasathane, günlük ve anlık olarak Türkiye'de olan depremlerin şiddetini ve konumunu paylaşıyor. Ülkemizde Bartın, Samsun, İstanbul, Siirt, Erzincan, Çanakkale ve Bursa'da olan sarsıntılara anlık olarak erişebiliyoruz.

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Kaynak: TGRT Haber
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