Bizi Birleştiren Hayat final mi yaptı? Ekranlarda yer almaması dikkat çekti

19 Kasım 2024 17:22 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:25

İlk olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Bizi Birleştiren Hayat dizisinin bugün Kanal D ekranlarında yer almaması üzerine final yapıp yapmadığı araştırıldı. Kısa sürede büyük izleyici kitlesi kazanan dizide gelişmeler devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan İmam İlhami karakterini kim oynuyor?

Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan İmam İlhami karakterini kim oynuyor?

Yeşim Ceylan ve Hazal Güzel gibi isimlerin yer aldığı Bizi Birleştiren Hayat dizisi 19 Kasım günü Kanal D​ ekranlarında yer almadı.

Seyirciler dizinin neden olmadığını araştırırken yeni kanalı da duyuruldu.

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT NEDEN YOK, FİNAL​ Mİ YAPTI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi​ Teve2 ekranlarında yeni bölümlerini yayınlamaya devam ediyor.

Dizi hafta içi her gün 17.00'de izleyicisi ile buluşuyor. Bizi Birleştiren Hayat dizisinin kanal değişikliği sosyal medya hesabından "BiziBirleştirenHayat yeni bölümleriyle hafta içi her gün 17.00'de #teve2 'de!" paylaşımı ile duyuruldu.

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Emir Gülsever, Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, Irmak Korkmaz, Farah Nesrin Yıldırım, Ayça İşözen, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu gibi isimler yer alıyor.

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT KANAL MI DEĞİŞTİ, HANGİ?

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi Teve2 ekranlarında yeni bölümlerini yayınlayacağını duyurdu. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi Teve2 kanalında izleyicisi ile buluşuyor.