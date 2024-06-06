BLACKPINK üyesi Lisa, solo kariyeri için şirketi YG'den ayrılmasının ardından ilk şarkısını duyurdu

06 Haziran 2024 21:48 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 21:48

Lisa Blackpink'ten ayrılıyor mu? KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU Blackpink dağıldı mı?

Lisa Blackpink'ten ayrılıyor mu? KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU Blackpink dağıldı mı?

BLACKPINK üyesi Lisa, solo kariyerine adım atarak YG Entertainment'dan ayrılmıştı.

BLACKPINK grubu olarak, grup projeleri için hala YG Entertainment bünyesinde yer alsa da solo kariyerine kendi şirketi LLOUD ile devam etme yolunu seçmişti.

Bugün ise ayrılığının ardından ilk şarkısını duyurdu.

Hayranlarını heyecanlandıran bu gelişme, sosyal medya hesaplarında "coming soon" yazarak isminin yeni logosunu paylaşmasıyla duyuruldu.

Ayrıca, tanıtım için açtığı TikTok hesabı şimdiden 2 milyon takipçiye ulaştı.

Yeni müziğin çıkış tarihi ve içeriği henüz bilinmiyor.