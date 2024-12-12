Bodo Glimt hangi ülkenin takımı? Geçen sezon liginde şampiyon olmuştu
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde serüven devam ediyor. 12 Aralık programına göre bu akşam BJK, Bodo Glimt ile mücadele edecek. Karşılaşmaya saatler kala rakibin oynadığı lig gündeme geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşam Bodo Glimt, Beşiktaş ile karşılaşacak. Türkiye'yi temsil eden BJK'nin rakibinin oynadığı lig ve stadyum ise taraftarın dikkatini çekti.
Glimt, 1916 senesinde kuruldu.
BODO GLİMT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Norveç'in Bodø şehrindeki futbol kulübü olan Bodo Glimt, 1916 senesinde kuruldu. 9 kez Kuzey Norveç Kupasını, 2 kez Norveç Kupasını aldı. 1977, 1993 ve 2003 tarihlerinde ligi 2. sırada tamamlamıştı.
BAŞARILARI VE ALDIĞI KUPALAR
Bodo Glimt'in kazandığı kupalar şöyle:
Eliteserien
Şampiyon (4): 2020, 2021, 2023, 2024
İkinci (5): 1977, 1993, 2003, 2019, 2022
Üçüncü (1): 1995
1. divisjon
Şampiyon (2): 1992, 2013, 2017
Norgesmesterskapet
Şampiyon (2): 1975, 1993
İkinci (5): 1977, 1996, 2003, 2021-22, 2023
Nord-Norgesmesterskap
Şampiyon (9): 1930, 1933, 1934, 1939, 1952, 1963, 1964, 1967, 1969
İkinci (5): 1949, 1955, 1961, 1962, 1966
BODO GLİMT HANGİ LİGDE OYNUYOR?
Takım, Norveç'in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien liginde oynuyor. Norgesserien adı ile 1937 tarihinde kurulmuştu.