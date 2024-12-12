Bodo Glimt hangi ülkenin takımı? Geçen sezon liginde şampiyon olmuştu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Aralık 2024 10:35 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:43

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde serüven devam ediyor. 12 Aralık programına göre bu akşam BJK, Bodo Glimt ile mücadele edecek. Karşılaşmaya saatler kala rakibin oynadığı lig gündeme geldi.