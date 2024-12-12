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Bodo Glimt hangi ülkenin takımı? Geçen sezon liginde şampiyon olmuştu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Aralık 2024 10:35 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:43
Bodo Glimt hangi ülkenin takımı? Geçen sezon liginde şampiyon olmuştu

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde serüven devam ediyor. 12 Aralık programına göre bu akşam BJK, Bodo Glimt ile mücadele edecek. Karşılaşmaya saatler kala rakibin oynadığı lig gündeme geldi.

UEFA Avrupa Ligi​'nde heyecan devam ederken bu akşam Bodo Glimt​, Beşiktaş​ ile karşılaşacak. Türkiye'yi temsil eden BJK'nin rakibinin oynadığı lig ve stadyum ise taraftarın dikkatini çekti.

Glimt, 1916 senesinde kuruldu.

BODO GLİMT HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Norveç​'in Bodø şehrindeki futbol kulübü olan Bodo Glimt, 1916 senesinde kuruldu. 9 kez Kuzey Norveç Kupasını, 2 kez Norveç Kupasını aldı. 1977, 1993 ve 2003 tarihlerinde ligi 2. sırada tamamlamıştı.

Bodo Glimt hangi ülkenin takımı? Geçen sezon liginde şampiyon olmuştu - 1. Resim

BAŞARILARI VE ALDIĞI KUPALAR

Bodo Glimt'in kazandığı kupalar şöyle:

Eliteserien

Şampiyon (4): 2020, 2021, 2023, 2024
İkinci (5): 1977, 1993, 2003, 2019, 2022
Üçüncü (1): 1995

Bodo Glimt hangi ülkenin takımı? Geçen sezon liginde şampiyon olmuştu - 2. Resim

1. divisjon

Şampiyon (2): 1992, 2013, 2017

Norgesmesterskapet

Şampiyon (2): 1975, 1993
İkinci (5): 1977, 1996, 2003, 2021-22, 2023

Nord-Norgesmesterskap

Şampiyon (9): 1930, 1933, 1934, 1939, 1952, 1963, 1964, 1967, 1969
İkinci (5): 1949, 1955, 1961, 1962, 1966

BODO GLİMT HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Takım, Norveç'in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien liginde oynuyor. Norgesserien adı ile 1937 tarihinde kurulmuştu.

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Kaynak: TGRT Haber
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