Bodo Glimt İnter maçı CANLI hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu’nun 11’de başlaması bekleniyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bu akşam Norveç’te yaşanacak. Bodo/Glimt ile Inter, play-off turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Bodo şehrindeki Aspmyra Stadion’da saat 23.00’te başlayacak. Eşleşmenin ikinci ayağı ise 24 Şubat’ta San Siro’da oynanacak.

BODO GLİMT - İNTER İSTATİSTİKLERİ

Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 8 maçta 14 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. -1 averaj ve 9 puanla 23. sırada yer alan Norveç temsilcisi, özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla play-off biletini aldı. Evinde Manchester City ve Atletico Madrid’i mağlup eden ekip, Avrupa arenasında kuzeyde yer alan kulüpler arasında yer almasıyla da dikkat çekti.

Inter ise lig aşamasını 15 gol atıp 7 gol yiyerek tamamladı. +8 averajla 10. sırada yer alan İtalyan temsilcisi, dört karşılaşmada rakiplerine gol şansı tanımadı. Dortmund deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyet de Inter’in lig etabındaki sonuçları arasında yer aldı.

İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodo/Glimt ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Platforma üye olan kullanıcılar mücadeleyi internet üzerinden takip edebilecek.

Maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar arasında Avusturya’da Sky Sport Austria 2, Brezilya’da Prime Video, Danimarka’da TV3+ HD, Fransa’da Canal+ ve Irak’ta beIN SPORTS 1 yer alıyor. Yayınlar ülkelerin yayın politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Bodo/Glimt Inter maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Avusturya: Sky Sport Austria 2

Brezilya: Prime Video

Danimarka: TV3+ HD

Fransa: Canal+

Irak: beIN SPORTS 1

BODO GLİMT - İNTER MAÇ KADROSU

Maçın ilk 11’leri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bodo/Glimt’in muhtemel kadrosunda Haikin, Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hogh ve Hauge isimleri yer alıyor.

Inter’in muhtemel 11’i ise Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco, Martinez ve Esposito şeklinde sıralanıyor.

TABİİ SPOR BODO GLİMT İNTER MAÇI NEREDE İZLENİR?

Tabii Spor üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyen kullanıcıların öncelikle tabii.com internet sitesine giriş yapması veya mobil cihazlarına Tabii uygulamasını indirmesi gerekiyor. Uygulama; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV gibi farklı cihazlarda kullanılabiliyor. Platformda üyelik oluşturmak için “Kayıt Ol” bölümünden ad-soyad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi gibi temel bilgilerin girilmesi yeterli oluyor.