Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Bodo Glimt İnter maçı CANLI hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu’nun 11’de başlaması bekleniyor

Bodo Glimt İnter hangi kanalda belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile İtalya ekibi Inter karşı karşıya geliyor. Lig aşamasında sürpriz sonuçlarla dikkat çeken ev sahibi ekip, Manchester City ve Atletico Madrid’i sahasında mağlup ederek adını play-off’a yazdırdı. Inter ise savunma performansıyla lig etabını daha üst sırada tamamladı ve dört karşılaşmayı gol yemeden bitirdi. İki ayaklı eşleşmenin ilk randevusu Bodo’da oynanacak, rövanş ise 24 Şubat’ta Milano’da yapılacak. İnter Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? İşte Bodo Glimt İnter canlı maç yayını detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bodo Glimt İnter maçı CANLI hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu’nun 11’de başlaması bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 21:57

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bu akşam Norveç’te yaşanacak. Bodo/Glimt ile Inter, play-off turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Bodo şehrindeki Aspmyra Stadion’da saat 23.00’te başlayacak. Eşleşmenin ikinci ayağı ise 24 Şubat’ta San Siro’da oynanacak.

BODO GLİMT - İNTER İSTATİSTİKLERİ

Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 8 maçta 14 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. -1 averaj ve 9 puanla 23. sırada yer alan Norveç temsilcisi, özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla play-off biletini aldı. Evinde Manchester City ve Atletico Madrid’i mağlup eden ekip, Avrupa arenasında kuzeyde yer alan kulüpler arasında yer almasıyla da dikkat çekti.

Bodo Glimt İnter maçı CANLI hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu’nun 11’de başlaması bekleniyor

Inter ise lig aşamasını 15 gol atıp 7 gol yiyerek tamamladı. +8 averajla 10. sırada yer alan İtalyan temsilcisi, dört karşılaşmada rakiplerine gol şansı tanımadı. Dortmund deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyet de Inter’in lig etabındaki sonuçları arasında yer aldı.

Bodo Glimt İnter maçı CANLI hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu’nun 11’de başlaması bekleniyor

İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodo/Glimt ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Platforma üye olan kullanıcılar mücadeleyi internet üzerinden takip edebilecek.

Bodo Glimt İnter maçı CANLI hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu’nun 11’de başlaması bekleniyor

Maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar arasında Avusturya’da Sky Sport Austria 2, Brezilya’da Prime Video, Danimarka’da TV3+ HD, Fransa’da Canal+ ve Irak’ta beIN SPORTS 1 yer alıyor. Yayınlar ülkelerin yayın politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Bodo/Glimt Inter maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Avusturya: Sky Sport Austria 2

Brezilya: Prime Video

Danimarka: TV3+ HD

Fransa: Canal+

Irak: beIN SPORTS 1

Bodo Glimt İnter maçı CANLI hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu’nun 11’de başlaması bekleniyor

BODO GLİMT - İNTER MAÇ KADROSU

Maçın ilk 11’leri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bodo/Glimt’in muhtemel kadrosunda Haikin, Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hogh ve Hauge isimleri yer alıyor.

Inter’in muhtemel 11’i ise Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco, Martinez ve Esposito şeklinde sıralanıyor.

Bodo Glimt İnter maçı CANLI hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu’nun 11’de başlaması bekleniyor

TABİİ SPOR BODO GLİMT İNTER MAÇI NEREDE İZLENİR?

Tabii Spor üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyen kullanıcıların öncelikle tabii.com internet sitesine giriş yapması veya mobil cihazlarına Tabii uygulamasını indirmesi gerekiyor. Uygulama; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV gibi farklı cihazlarda kullanılabiliyor. Platformda üyelik oluşturmak için “Kayıt Ol” bölümünden ad-soyad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi gibi temel bilgilerin girilmesi yeterli oluyor.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.