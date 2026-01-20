Menü Kapat
TGRT Haber
 | Hüseyin Bahcivan

Bodo Glimt Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kapsamında bu akşam karşılaşacaklar

Bodo/Glimt - Manchester City maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçları kapsamında İngiliz devi Manchester City, Bodo/Glimt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak olan kritik karşılaşmada İngiliz devinde 9 futbolcu forma giyemeyecek. Norveç ekibi Bodo/Glimt'te ise iki futbolcu yer almayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Bodo/Glimt - Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan kritik mücadelenin canlı yayıncısı belli oldu.

Bodo Glimt Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kapsamında bu akşam karşılaşacaklar
devre arasının ardından 7. hafta maçlarıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi'nde bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Manchester City karşılaşmada ilk 8 ihtimalini artırmak için, Bodo/Glimt ise ilk 24'e kalmak için 3 puanı hedefleyecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Bodo/Glimt - Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. Bodo/Glimt - Manchester City maç kadrosunda eksik olan oyuncular netlik kazandı.

Bodo Glimt Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kapsamında bu akşam karşılaşacaklar

BODO/GLİMT - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Norveç'in Bodo kasabasında bulunan Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak olan Bodo/Glimt - Manchester City maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Manchester City bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 13 puanla 4. sırada yer alan İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmek için karşılaşmadan kesin bir galibiyet almayı hedefliyor. Bodo/Glimt ise bu sezon oynadığı 6 maçta henüz galibiyete ulaşmadı. 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3 puan toplayan Bodo/Glimt ligde 32. sırada yer alıyor. Bodo/Glimt tur ihtimalini devam ettirmek için Manchester City karşılaşmasından 3 puanı almayı hedefliyor.

Bodo Glimt Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kapsamında bu akşam karşılaşacaklar

BODO/GLİMT - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında oynanacak olan Bodo/Glimt - Manchester City maçı bugün saat 20.45'te başlayacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek.

Bodo Glimt Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kapsamında bu akşam karşılaşacaklar

BODO/GLİMT - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi ekip Bodo/Glimt'te karşılaşmada kırmızı kart cezalısı olan Jostein Gundersen ile sakatlığı devam eden Haitam Aleesami forma giyemeyecek. Manchester City tarafında ise Matheus Nunes, Mateo Kovacic, Savinho, Josko Gvardiol, John Stones, Oscar Bobb, Nico Gonzalez ve Ruben Dias'ın sakatlığı bulunuyor. Omar Marmoush'un durumuna ise maç saatinde teknik ekip tarafından karar verilecek. Bu oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı olan Bernardo Silva'da karşılaşmada yer almayacak.

Bodo Glimt Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kapsamında bu akşam karşılaşacaklar

Bodo/Glimt - Manchester City maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ait-Nouri; Cherki, Reijnders, O'Reilly, Mukasa, Doku; Haaland

#Futbol
#manchester city
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#canlı yayın
#Maç Kadrosu
#Bodo/glimt
#Aktüel
