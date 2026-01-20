Bodo Glimt Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kapsamında bu akşam karşılaşacaklar

UEFA Şampiyonlar Ligi devre arasının ardından 7. hafta maçlarıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi'nde bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Bodo/Glimt ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Manchester City karşılaşmada ilk 8 ihtimalini artırmak için, Bodo/Glimt ise ilk 24'e kalmak için 3 puanı hedefleyecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Bodo/Glimt - Manchester City maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. Bodo/Glimt - Manchester City maç kadrosunda eksik olan oyuncular netlik kazandı.

BODO/GLİMT - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Norveç'in Bodo kasabasında bulunan Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak olan Bodo/Glimt - Manchester City maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Manchester City bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 13 puanla 4. sırada yer alan İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmek için karşılaşmadan kesin bir galibiyet almayı hedefliyor. Bodo/Glimt ise bu sezon oynadığı 6 maçta henüz galibiyete ulaşmadı. 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3 puan toplayan Bodo/Glimt ligde 32. sırada yer alıyor. Bodo/Glimt tur ihtimalini devam ettirmek için Manchester City karşılaşmasından 3 puanı almayı hedefliyor.

BODO/GLİMT - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında oynanacak olan Bodo/Glimt - Manchester City maçı bugün saat 20.45'te başlayacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek.

BODO/GLİMT - MANCHESTER CİTY MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi ekip Bodo/Glimt'te karşılaşmada kırmızı kart cezalısı olan Jostein Gundersen ile sakatlığı devam eden Haitam Aleesami forma giyemeyecek. Manchester City tarafında ise Matheus Nunes, Mateo Kovacic, Savinho, Josko Gvardiol, John Stones, Oscar Bobb, Nico Gonzalez ve Ruben Dias'ın sakatlığı bulunuyor. Omar Marmoush'un durumuna ise maç saatinde teknik ekip tarafından karar verilecek. Bu oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı olan Bernardo Silva'da karşılaşmada yer almayacak.

Bodo/Glimt - Manchester City maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne, Ait-Nouri; Cherki, Reijnders, O'Reilly, Mukasa, Doku; Haaland