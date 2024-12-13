Bodo/Glimt Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş öne geçtiği maçtan mağlup ayrıldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

13 Aralık 2024 00:53 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 01:01

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında öne geçen Beşiktaş, ilk yarıda bu üstünlüğünü koruyamayınca karşılaşmadan mağlup ayrılan taraf oldu.