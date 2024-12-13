Bodo/Glimt Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş öne geçtiği maçtan mağlup ayrıldı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında öne geçen Beşiktaş, ilk yarıda bu üstünlüğünü koruyamayınca karşılaşmadan mağlup ayrılan taraf oldu.
Avrupa Ligi’nin 6. hafta mücadelesinde Serdar Topraktepe yönetiminde çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, Bodo/Glimt’e konuk oldu.
Yaklaşık 150 siyah-beyazlı taraftarlar, soğuk Bodo deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
BODO/GLİMT BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Karşılaşmada öne geçen taraf olan Beşiktaş, maçın ilk yarısında bu üstünlüğünü koruyamadı.
İlk yarının son dakikalarında peş peşe gelen 2 golle Beşiktaş 2-1 geriye düştü.
İkinci yarıda ise durum değişmedi ve Siyah-Beyazlı ekip sahadan yenik ayrılan taraf oldu.
BODO/GLİMT BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş 21. dakikada Gedson Fernandes’in tek ve düzgün vuruşuyla karşılaşmada öne geçti.
Karşılaşmanın 37. dakikasında rakip takım Zinckernagel ile skorda dengeyi sağladı.
Dakika 43’te bu kez Björtuft'un şutunda Bodo öne geçen taraf oldu. 2-1
Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı.