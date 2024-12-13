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Bodo/Glimt Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş öne geçtiği maçtan mağlup ayrıldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Aralık 2024 00:53 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 01:01
Bodo/Glimt Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş öne geçtiği maçtan mağlup ayrıldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında öne geçen Beşiktaş, ilk yarıda bu üstünlüğünü koruyamayınca karşılaşmadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Avrupa Ligi’nin 6. hafta mücadelesinde Serdar Topraktepe​ yönetiminde çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş​, Bodo/Glimt’e konuk oldu.

Yaklaşık 150 siyah-beyazlı taraftarlar, soğuk Bodo deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bodo/Glimt Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş öne geçtiği maçtan mağlup ayrıldı - 1. Resim

BODO/GLİMT​ BEŞİKTAŞ MAÇI​ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşmada öne geçen taraf olan Beşiktaş, maçın ilk yarısında bu üstünlüğünü koruyamadı.

İlk yarının son dakikalarında peş peşe gelen 2 golle Beşiktaş 2-1 geriye düştü.

İkinci yarıda ise durum değişmedi ve Siyah-Beyazlı ekip sahadan yenik ayrılan taraf oldu.

Bodo/Glimt Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş öne geçtiği maçtan mağlup ayrıldı - 2. Resim

BODO/GLİMT BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş 21. dakikada Gedson Fernandes’in tek ve düzgün vuruşuyla karşılaşmada öne geçti.

Karşılaşmanın 37. dakikasında rakip takım Zinckernagel ile skorda dengeyi sağladı.

Dakika 43’te bu kez Björtuft'un şutunda Bodo öne geçen taraf oldu. 2-1

Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı.

Sıkça Sorulan Sorular
28. sırada.

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Kaynak: TGRT Haber
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