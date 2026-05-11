Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Bodrum FK Çorum FK hangi kanalda? Canlı yayın şifresiz ekranlara gelecek

Bodrumspor Çorum maçı hangi kanalda belli oldu. Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur ilk maçında Bodrum FK ile Çorum FK, Süper Lig yolunda kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de final bileti için avantajlı bir skor arayacak. İlk turda rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen iki takımın mücadelesinde gözler bir kez daha Bodrum’daki atmosferde olacak. Geçen sezon play-off yarı finalinde de karşılaşan iki ekip arasındaki rekabette Bodrum FK penaltılarla finale yükselmişti. Rövanş mücadelesi ise 15 Mayıs’ta Çorum’da oynanacak. Bodrum FK - Çorum FK nerede izlenir? İşte Bodrum FK Çorum FK canlı maç yayını detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bodrum FK Çorum FK hangi kanalda? Canlı yayın şifresiz ekranlara gelecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 19:22

yarı final ilk maçında ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak mücadelede iki ekip de final yolunda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

HABERİN ÖZETİ

Bodrum FK Çorum FK hangi kanalda? Canlı yayın şifresiz ekranlara gelecek

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bodrum FK ile Çorum FK, Süper Lig yolunda avantaj elde etmek için Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Bodrum maçı hangi kanalda? Bodrum FK, ilk turda Pendikspor'u 2-0 yenerek, Çorum FK ise Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Çorum maçı hangi kanalda? Maç bu akşam saat 20.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak.
Bodrum FK Çorum FK maç kadrosu! Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Bodrum FK Çorum FK nerede izlenir? Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
Rövanş karşılaşması 15 Mayıs'ta Çorum'da yapılacak.
Geçtiğimiz sezon da play-off yarı finalinde karşılaşan iki ekip arasındaki mücadele penaltılarla Bodrum FK'nın tur atlamasıyla sonuçlanmıştı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

BODRUM FK ÇORUM FK CANLI İZLE

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur ilk maçında futbolseverlerin gözü Bodrum’da olacak. Bodrum FK ile Çorum FK arasında oynanacak mücadelede kazanan ekip, final yolunda önemli bir avantaj elde edecek. İlk tur maçlarında Bodrum FK, Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselirken, Çorum FK ise deplasmanda Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek tur atladı. İki takım da sezon boyunca ortaya koyduğu performansla play-off’un dikkat çeken ekipleri arasında yer aldı.

Bodrum FK Çorum FK hangi kanalda? Canlı yayın şifresiz ekranlara gelecek

Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Bodrum FK, taraftarı önünde ilk maçtan avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Çorum FK ise deplasmanda kontrollü bir oyun anlayışıyla rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeye çalışacak. Mücadelede hakem Alper Akarsu görev yapacak. Bodrum FK Çorum FK maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Bodrum FK Çorum FK hangi kanalda? Canlı yayın şifresiz ekranlara gelecek

BODRUM FK - ÇORUM FK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum FK ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur ilk maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mücadele Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak ve iki takım da Süper Lig yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 15 Mayıs tarihinde Çorum’da yapılacak.

Geçtiğimiz sezon da play-off yarı finalinde karşılaşan iki ekip arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne olmuştu. Bodrum’da oynanan ilk maç golsüz sona ererken, Çorum’daki rövanş mücadelesi 1-1 tamamlanmıştı. Bodrum FK, penaltı atışları sonunda finale yükselerek Süper Lig biletini almıştı.

Bodrum FK Çorum FK hangi kanalda? Canlı yayın şifresiz ekranlara gelecek

BODRUM FK - ÇORUM FK İSTATİSTİKLERİ

Bodrum FK, normal sezonu 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle tamamladı. Arca Çorum FK ise sezon boyunca 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. İki ekip de sezon içerisinde üst sıralarda yer alarak play-off hattındaki yerini korudu.

İki takım arasında oynanan son 8 karşılaşmada Bodrum FK 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Çorum FK ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bodrum FK Çorum FK hangi kanalda? Canlı yayın şifresiz ekranlara gelecek

BODRUMSPOR ÇORUM MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum FK ile Arca Çorum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur karşılaşması TRT Spor ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler kritik mücadeleyi her iki kanal üzerinden takip edebilecek.

Play-off yarı final ilk maçında alınacak skor, final yolunda büyük önem taşıyacak. Mücadeleyi kazanan taraf rövanş öncesinde avantaj elde edecek. Finalde ise Esenler Erokspor’un rakibi belli olacak.

TRT SPOR BODRUM FK ÇORUM FK MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?

Bodrum FK ile Çorum FK arasında oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda beIN Sports üzerinden de futbolseverlerle buluşacak. TRT Spor güncel frekans bilgileri ile mücadele şifresiz izlenebilecek. Ayrıca TRT Spor resmi web sitesinde yer alan canlı yayın sekmesinden de karşılaşma takip edilebilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.

Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak mücadelede iki ekip de rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Taraftar desteğini arkasına alacak Bodrum FK ile deplasmanda mücadele edecek Çorum FK arasındaki karşılaşma play-off turunun en kritik maçlarından biri olacak.

ETİKETLER
#futbol
#play-off
#bodrum fk
#Çorum FK
#Trendyol 1. Lig
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.