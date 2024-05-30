Bodrum FK, Süper Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yendi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 22:55 - Güncelleme : 30 May 2024 23:07
Bodrum FK, play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkmayı başardı. İşte maçın detayları...
Bodrum FK, Adana'da oynanan Süper Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Bodrum FK'nın gollerini Gökdeniz, Celutska ve Tunahan kaydederken, Sakaryaspor'un tek golü Dimitrov'dan geldi.
Zorlu mücadelede, Sakaryaspor'dan Rotman ve Bodrum FK'dan Tunahan Akpınar kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.
Muğla ekibi Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Geçen sezon finalde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig şansını kaçıran Bodrum FK, bu kez hedefine ulaştı.
Normal sezonu 57 puanla 4. sırada bitiren Bodrum FK, Süper Lig'deki ilk sezonuna hazırlanıyor.
Kaynak: TGRT Haber