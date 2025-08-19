Bodrum Turgutreis elektrik kesintisi! 20 Ağustos’ta uzun süreli kesinti bekleniyor

Bodrum'da bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi planlanıyor. ADM resmi internet sitesi aracılığıyla gün içerisinde meydana gelecek olan elektrik kesintilerinin saatini öğrenebiliyoruz.

BODRUM TURGUTREİS ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 AĞUSTOS

ADM resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 20 Ağustos günü için plananan elektrik kesintileri bulunuyor. Bodrum'da Akyarlar Mh. ( Şükrü çürük sk. 4357 sokak Palamut 1. Cd. Günışığı Sitesi İçi Yolu Güneştepe Sitesi İçi Yolu Site 59 İçi Yolu Mavi Tur Sitesi İçi Yolu Fenerburnu Sitesi İçi Yolu Fener 1. Sk. Havacılar Sitesi İçi Yolu 4290 SOKAK 4349 Sığıralacak Cd. Kemer 1. Cd. Bahçearası Küme Evleri Otel Feye Pınara Şükrü çürük Mimoza Sk. Mezarlık İçi Yolu 4269 sk Manolya Sk. Egemenlik Sk. Doğa Sitesi İçi Yolu Begonvil Sk. Turgutreis Cd. 4408. Sk. 4400. Sk. 4343. Sk. 4342. Sk. Orkide Sk. Petunya Sk. Saklı Bahçe Villaları İçi Yolu Sardunya Sk. Palamut sokak Fener Cd. Şükrü Çürük Sk. Atatürk Akyarlar Cd. 4348. Sk. 4279. Sk. 4339. Sk. 4347. Sk. 4269. Sk. 4360. Sk. Halil Saygı Sk. Sarnıç Kemer Sk. 4362. Sk. Mehmet Tanış Sk. 4422. Sk. 4285. Sk. 4387. Sk. 4290. Sk. 4370. Sk. 4373. Sk. 4289. Sk. 4352. Sk. 4280. Sk. 4270. Sk. 4368. Sk. 4402. Sk. 4421. Sk. Palamut 1. Sk. Atatürk (Akyarlar) Şükrü çürük cd. Atatürk (Aklyarlar cd) Atatürk cd. 4341. Sk. 4340. Sk. 4338. Sk. 4276. Sk. ) bölgelerinde 09.00 ile 16.00 aralığında elektrik kesintisi yaşanacak.

BODRUM ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

20 Ağustos Çarşamba gününün kesinti programına göre yaşanacak olan kesintiler şöyle:

Karabağ Mh. ( 2031. Sk. 2001. Sk. 2002. Sk. 2003. Sk. 2006. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2010. Sk. 2014. Sk. 2016. Sk. 2028. Sk. 2029. Sk. 2034. Sk. 2036. Sk. 2038. Sk. 2039. Sk. 2045. Sk. 2046. Sk. 2047. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2060. Sk. Amiral Turgut Reis Cd. Kardelen Evleri İçi Yolu Kaykacak Cd. Mehmet Akif Ersoy Cd. Piri Reis Cd. Pratikkent Sitesi İçi Yolu Stadyum Cd. Turgut Özal Cd. Yakaarası Cd. 2032. Sk. 2026. Sk. Fırkateyn Cd. 2035. Sk. 2033. Sk. 2000. Sk. 19. Sk. 2049. Sk. 2051/1. Sk. 2048. Sk. Ata Evleri İçi Yolu Saka 1 Sitesi İçi Yolu Aslan Sitesi İçi Yolu Aviskan Evleri İçi Yolu Nergis 2 Sitesi İçi Yolu Şehit Astsubay Turgut Pekdemir Sk. fatih cd. 2044. Sk. 2053. Sk. 2054. Sk. 2061. Sk. 2052. Sk. 2013. Sk. 2004. Sk. ) Akçaalan Mh. ( 18. Sk. 20. Sk. )

Turgutreis Mh. ( Hürriyet Cd. 4041. Sk. 4043. Sk. 4042. Sk. 4067. Sk. Akkuyu Cd. 4066. Sk. 4056. Sk. 4053. Sk. 4054. Sk. Gelincik Villaları İçi Yolu 4050. Sk. 4047. Sk. 4039. Sk. 4057. Sk. Karain caddesi 4055. Sk. 4040. Sk. 4052. Sk. 4059. Sk. ) bölgelerinde 09.00 ile 11.00 aralığında arıza bakım çalışması gerçekleştirileceği duyuruldu.

11.00 ile 13.00 aralığında ise Karabağ Mh. ( 2054. Sk. 2074. Sk. 2075. Sk. 2056. Sk. 2087. Sk. 2073. Sk. 2092/1. Sk. Şeray Evleri İçi Yolu Saray Evleri İçi Yolu Rumeliler Sitesi İçi Yolu 2088. Sk. 2090. Sk. 2083. Sk. 2085/1. Sk. 2094. Sk. 2092. Sk. Kavak Cd. Karain4. Cd. 2079. Sk. Amiral Turgut Reis Cd. 2086. Sk. 2085. Sk. 2084. Sk. 2082. Sk. 2076. Sk. 2071. Sk. 2059. Sk. ) Akçaalan Mh. bölgelerinde kesinti gerçekleşecek.