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Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bodrum yangın son dakika söndürüldü mü? Makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün (1 Ağustos 2025 Cuma) saat 14.30 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. Yakaköy Mahallesi'nde başlayan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü. Vatandaşlar tarafından Bodrum yangın son dakika söndürülüp, söndürülmediği ve son durumu merak ediliyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 15:56

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde bulunan makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevler büyümeye başladı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Vatandaşlar tarafından Bodrum yangın son dakika durumu ve söndürülüp söndürülmediği merak ediliyor.

Bodrum yangın son dakika söndürüldü mü? Makilik alanda yangın çıktı

BODRUM YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ediyor.

Açıklanan bilgilere göre 2 uçağı, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, çevredeki vatandaşlara ise dikkatli olmaları yönünde ekipler tarafından uyarılar yapıldı.

Bodrum yangın son dakika söndürüldü mü? Makilik alanda yangın çıktı

BODRUM YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Bodrum'un Yakaköy Mahallesi'nde çıkan yangının henüz çıkış nedeni belirlenemedi. Ekiplerin yangının sebebini belirlemek için çalışmaları devam ediyor. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılacak detaylı incelemelerle, yangının çıkış sebebinin netlik kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
#orman yangını
#yangın söndürme
#Bodrum Yangını
#Yakaköy Yangını
#Türkiye Yangını
#Aktüel
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