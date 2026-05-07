Bodrumspor Pendikspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? TFF 1. Lig play-off maçı başlıyor

Bodrum Pendik maçı hangi kanalda canlı yayın açıklandı. Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur mücadelesinde Sipay Bodrum FK ile Atko Grup Pendikspor bu akşam Bodrum İlçe Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak kritik mücadelede kazanan takım yarı finale yükselecek. Normal sezonu 5. sırada tamamlayan Bodrum FK, taraftarı önünde avantajını kullanmak isterken, Pendikspor ise deplasmanda tur bileti almak için sahaya çıkacak. İki takım arasında sezon içinde oynanan iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmıştı. Bodrumspor - Pendikspor nerede izlenir? İşte Bodrumspor Pendikspor canlı yayın detayları…

Bodrumspor Pendikspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? TFF 1. Lig play-off maçı başlıyor
Trendyol 1. Lig’de play-off heyecanı Bodrum’da devam ediyor. Süper Lig yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada Sipay Bodrum FK ile Atko Grup Pendikspor yarı final bileti için mücadele edecek. Bodrumspor Pendikspor canlı maç yayını bilgileri netleşti.

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Bodrum FK ile Pendikspor, Süper Lig yolunda yarı final bileti için Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaşıyor.
Bodrumspor Pendikspor maçı hangi kanalda? Mücadele tek maç eleme sistemiyle oynanacak ve 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatma ve penaltılara gidilecek.
Bodrum Pendik maçı hangi kanalda? Bodrum FK normal sezonu 64 puanla 5. sırada, Pendikspor ise 63 puanla 6. sırada tamamladı.
Bodrumspor Pendikspor canlı izle! Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Bodrumspor Pendikspor canlı maç izle!&nbsp;Maç beIN Sports Max 1 ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bu sezonki lig maçlarında iki takımın mücadelesi 1-1 ve 0-0'lık skorlarla berabere bitti.
BODRUMSPOR PENDİKSPOR CANLI İZLE

Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmasında Bodrum FK ile Pendikspor bu akşam Bodrum İlçe Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak mücadelede 90 dakikalık bölümde eşitlik bozulmazsa uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatma bölümünde de skor değişmezse yarı finale yükselecek takım seri penaltı atışları sonunda belli olacak.

Normal sezonu 64 puanla 5. sırada tamamlayan Bodrum FK, özellikle iç saha maçlarında aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Yeşil-beyazlı ekip sezon boyunca 71 gol atarken kalesinde 39 gol gördü. Pendikspor ise ligi 63 puanla 6. sırada bitirerek play-off hattında yer aldı. İstanbul temsilcisi sezon boyunca savunma güvenliğini ön planda tuttuğu maçlarla puan toplamayı başardı. Bodrumspor Pendikspor maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

BODRUMSPOR PENDİKSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum FK ile Pendikspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mücadele Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmada kazanan takım yarı finale yükselecek.

Play-off heyecanı kapsamında oynanacak mücadelede iki ekip de sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Bodrum FK, taraftarı önünde sahaya çıkarken Pendikspor ise deplasmanda avantajlı bir skor alarak yarı finale yükselmenin hesaplarını yapacak.

BODRUMSPOR - PENDİKSPOR İSTATİSTİKLERİ

İki takım arasında bu sezon oynanan lig maçlarında denge bozulmadı. 10 Ağustos 2025 tarihinde oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ererken, 11 Ocak 2026’daki ikinci mücadelede gol sesi çıkmadı. Bodrum FK, bu iki maçta da rakibine mağlup olmadı.

Taraflar arasında oynanan son 6 resmi karşılaşmada Pendikspor 2 galibiyet aldı, 3 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bodrumspor bu süreçte rakibini yalnızca 1 kez mağlup etti. Pendikspor, 2023 yılında oynanan play-off finalinde Bodrumspor’u 2-1 yenerek Süper Lig’e yükselmişti.

BODRUMSPOR PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrumspor Pendikspor maçı beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii Spor 6 ekranlarından da futbolseverlerle buluşacak.

Play-off mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, internet bağlantısı üzerinden tabii Spor 6 yayınını da izleyebilecek. Kritik karşılaşmada kazanan ekip yarı final aşamasına yükselecek.

BODRUMSPOR - PENDİKSPOR NEREDE İZLENİR?

Bodrum FK ile Pendikspor arasında oynanacak mücadele televizyonda beIN Sports Max 1 kanalından ekranlara gelecek. Karşılaşma aynı zamanda dijital yayın üzerinden tabii Spor 6 kanalında da canlı olarak yayınlanacak.

Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Tek maç eleme sisteminin uygulanacağı karşılaşmada beraberlik halinde uzatma ve penaltı atışlarına geçilecek.

