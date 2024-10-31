Bodrumspor'un teknik direktörü Volkan Demirel oldu

31 Ekim 2024 12:18 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:28

Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor'un yeni teknik direktörünün kim olduğu belli oldu. Açıklanan bilgilere göre İsmet Taşdemir'in ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel oturdu.

Volkan Demirel, Bodrum FK ile anlaşmaya vardı

Volkan Demirel, Bodrum FK ile anlaşmaya vardı

Bu sezon Süper Lig'e yeni katılan kulüplerden olan Bodrumspor​, teknik direktör İsmet Taşdemir ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

Taraftarlar tarafından Bodrumspor'un yeni teknik direktörünün kim olduğu ise merak ediliyor.

BODRUMSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Bodrumspor'un teknik direktörlük koltuğunda Volkan Demirel​ oturdu.

30 Ekim 2024 tarihinde Volkan Demirel ile yeşil-beyazlı ekip arasında Bodrum İlçe Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

Bodrumspor, tecrübeli çalıştırıcı Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

VOLKAN DEMİREL KİMDİR, HANGİ TAKIMDA?

Volkan Demirel, 27 Ekim 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Kaleci mevkiinde görev yapmış eski milli futbolcu kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı.

2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan milli kaleci, 2019 yılında emekli olana kadar sarı-lacivertlilerin kalesini korudu.

Emekli olduktan sonra 2019-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı.

Daha sonra Fatih Karagümrük (2021-2022) ve Hatayspor'da (2022-2024) teknik direktörlük yapan Volkan Demirel aynı zamanda spor yorumculuğu da yapıyor.

30 Ekim 2024 tarihinde ise Volkan Demirel, Bodrumspor'da teknik direktör olarak görev alıyor.