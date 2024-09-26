Boğaziçi Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi bulunmuyor

26 Eylül 2024 11:43 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:51

Kısaltması BOÜN olan Boğaziçi Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi var mı gündeme geldi. YKS sınavından en yüksek puanı alan öğrencilerin genellikle tercih ettiği üniversite eğitimi ile oldukça konuşuluyor.

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Üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin beyin göçü oranı

YKS sınavı sonrasında adayların ilk tercihlerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi​'nde birçok bölüm ve program bulunuyor.

Aptullah Kuran, üniversitenin ilk rektörü olarak seçilmişti. Hangi bölümlerin olduğu da öğrencilerin gündeminde yer aldı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE TIP FAKÜLTESİ​ VAR MI?

Adından söz ettiren üniversitelerden biri olan Boğaziçi'nde Tıp Fakültesi bulunmuyor. Okulda Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi olmak üzere toplamda 7 fakülte bulunuyor.

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bir yüksek okul da bulunuyorken İleri İngilizce, İngilizce Hazırlık ile Modern Diller birimlerini barındırıyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ HANGİ BÖLÜMLER, FAKÜLTELER VAR?

Üniversitede bulunan bölümler şöyle:

Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Çeviribilimi, Dilbilimi, Eğitim Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Felsefe, Fizik, İktisat, Temel Eğitim, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Psikoloji

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası Ticaret, Yabancı Diller Eğitimi, Yönetim Bilişim Sistemleri.

Rektörlüğe bağlı birimler arasında ise Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar Bölümü yer alıyor.