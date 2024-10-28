Bolu 29 Ekim konser ve etkinlik programını paylaştı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanacak. Birçok ilde çeşitli etkinlik ve konser düzenleniyor. Bolu'da yaşayan vatandaşlar ise Bolu 29 Ekim etkinlik ve konser takvimini araştırıyor.
Bolu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Sanatçılar ve fener alayının olacağı gösteriler büyük ilgi çekerken nerede ve saat kaçta başlayacağı da merak konusu oldu.
BOLU 29 EKİM ETKİNLİK VE KONSER PROGRAMI 2024
2024 yılında 29 Ekim Salı gününe geliyor. Bolu Belediyesi ise gerçekleşecek olan etkinliklerin takvimini duyurdu.
28 Ekim günü Bolu'da Halk Dansları Topluluğu Gösterisi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde 20.00'da başlayacak.
29 Ekim günü ise Valilik önünde Fener Alayı düzenlenecek. Etkinlik, 19.00'da başlayacak. Belediye tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Valilik önünden başlayacak olan‘’ Fener Alayı’na’’ tüm halkımız davetlidir."
29 Ekim Salı günü, Sakiler konseri Bolu Belediyesi önünde 20.00'da gerçekleşecek.
Resmi kutlama töreni 10.30'da Kent Meydanı'nda başlarken Vali Aydın, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı eşliğinde bayram kutlanacak.