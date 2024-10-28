Bolu 29 Ekim konser ve etkinlik programını paylaştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Ekim 2024 12:18 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:20

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de kutlanacak. Birçok ilde çeşitli etkinlik ve konser düzenleniyor. Bolu'da yaşayan vatandaşlar ise Bolu 29 Ekim etkinlik ve konser takvimini araştırıyor.