Bolu Dağı Düzce Ovası ile Bolu Ovası'nı birbirinden ayırır

08 Temmuz 2024 11:50 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:17

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Bolu Dağı'nın nerede olduğu gündem oldu.

Belediye Başkanı Özlü paylaşımında "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı 'ovadır'. Dağ Düzce tarafındadır. Çoğrafı yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın Doğru adı Düzce Dağı" dedi.

Vatandaşlar tarafından Bolu Dağı'nın nereden başladığını merak etmeye başladı.

BOLU DAĞI NEREDEN BAŞLAR?

Bolu Dağı, Düzce Ovası ile Bolu Ovası'nın tam ortasında bulunur.

BOLU DAĞI HANGİ İLDE?

Bolu Dağı, Bolu iline bağlıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Bolu topraklarını yüzde 56'sını dağlar kaplamaktadır.

Bolu Dağı ise ilin güneybatı-kuzeydoğu istikametinde yer alır.

BOLU DAĞI YÜKSELİĞİ KAÇ METRE?

Bolu Dağı'nın en yüksek bölgesi 1980 metre ile Çele Doruğu'dur.