Bolu Dağı Tüneli 19 Eylül Perşembe günü açılacak

23 Ağustos 2024 14:19 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:22

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları İstanbul istikametinde devam eden tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme çalışmaları 19 Eylül tarihine kadar devam edecek.

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bolu Dağı geçişinde ve Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimde İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılma, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılma çalışmaları 19 Eylül tarihinde sona erecek.

Buna göre Bolu Dağı Tüneli 19 Eylül Perşembe günü 5 şeritli yol ile hizmet vermeye devam edecek.

BOLU TÜNELİ NEDEN KAPALI?

Bolu Dağı Tüneli, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları İstanbul istikametinde devam eden tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme çalışmaları sebebiyle kapatıldı.

BOLU DAĞI TÜNELİ KAÇ KM?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yer alan bilgiye göre; Bolu Dağı Tüneli, toplam 25,5 kilometre uzunluğundaki Bolu Dağı geçişinde, 4,6 kilometre uzunluğunda 4 adet viyadük, yaklaşık 1296 metre uzunluğunda 9 adet köprü, yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda Bolu Tüneli yer alır.

BOLU DAĞI TÜNELİ AĞIR TAŞITLARA YASAK MI?

50 gün süreyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli’nde trafik yoğunluğunu azaltmak için Pazar günleri 14.00 ile 23.00 saatleri arasında ağır taşıtların girişi yasaklandı.