Bolu Dağı Tüneli çalışma nedeniyle yarından itibaren kapanacak

30 Temmuz 2024 15:28 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:34

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara arasında ulaşım sağlayan ve gün içerisinde sıklıkla kullanılan Bolu Tüneli'nde çalışma yapılacağını belirtmişti.

50 gün boyunca kapalı olacak tünelde çalışmalar yarından itibaren başlıyor.

BOLU TÜNELİ KAPALI MI?

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kısmın İstanbul yönünde çalışma yapılacak. Tünel 1 Temmuz itibarıyla İstanbul istikametinde trafiğe kapanacak.

Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı belirtilirken Bolu Tüneli 50 gün boyunca kapalı olacak. Yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

50 gün boyunca kapalı olacak olan tünelde çalışmalar 19 Eylül saat 17.00'ye kadar sürerken 19 Eylül itibarıyla yeniden trafiğe açılacak. Bu süre zarfında ise İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacak.