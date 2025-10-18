Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, saat kaça kadar? İstanbul yönü belirli saatlerde kapatılacak

Kategoriler
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde tünel portal ağzında kaplama çalışması yapılacak.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde tünel portal ağzında kaplama çalışması nedeniyle tünel, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak.
Tünel, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. 31 Ekim Cuma günü tamamlanması planlanan çalışma nedeniye araç sahipleri Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek.