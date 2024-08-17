Bolu Dağı Tüneli'nin ne zaman açılacağı belli oldu! Uzatma çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı

17 Ağustos 2024 15:28 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:38

İstanbul ve Ankara arasındaki ulaşımı oldukça kolaylaştıran ve gün içerisinde binlerce araç tarafından kullanılan Bolu Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

Tüneli kullanmak isteyen yolculuğa çıkacak olan vatandaşlar tarafından çalışmaların ne zaman biteceği ise merak ediliyor.

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından açıklanan bilgilere göre Bolu Dağı tüneli 19 Eylül saat 17.00'den sonra tekrar açılacak.

Toplamda 50 gün sürecek olan çalışmalar boyunca vatandaşlar ulaşımı İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlayacak.

BOLU TÜNELİ NEDEN KAPALI?

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kısmın İstanbul yönünde yapılacak çalışmalar nedeniyle Bolu Tüneli'nin İstanbul istikameti 31 Temmuz tarihinde kapatıldı.

Çalışmalar kapsamında Bolu Dağı Tüneli'nin tüpü 67 metre daha uzatılarak 2 viyadükte ve 4 derz değişimi yapılacak.