Bolu Dağı'nda 7 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı

19 Ağustos 2024 18:12 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 18:17

Bolu Dağı ulaşıma kapandı: Tır sürücüsü yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

Bolu Dağı ulaşıma kapandı: Tır sürücüsü yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

19 Ağustos günü Bolu Dağı'nda olan kazada 1 tır sürücüsü yanarak vefat ederken 7 kişi de yaralandı. Bugün meydana gelen feci kazanın ardından Bolu Dağı'nda İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

BOLU DAĞI'NDA KAZA SON DAKİKA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bolu Dağı'nda bir tır sürücüsü yanarak can verirken 7 kişi de yaralandı. Tırın freninin boşalmasının ardından 6 araca çarpması büyük kazaya sebep oldu.

Tır sürücüsü yanarak hayatını kaybederken İstanbul istikametinde yol kapatıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucunda olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

BOLU DAĞI KAZA YOL AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Tırın freninin boşalması nedeniyle meydana gelen kazada tır, önündeki araçlara çarptı. Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkisinde olan son dakika kazasında tır alev alırken araç içerisinde çıkamayan araç sahibi hayatını kaybetti.

Karayolunun İstanbul yönü ulaşıma kapanırken ne zaman açılacağına dair bilgilendirme yapılmadı. Olay yerinden görüntüler: