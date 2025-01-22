Bolu İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun kimdir, neden gözaltına alındı?
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 76 vatandaşımız hayatını kaybederken gözaltı kapsamının genişletilmesiyle birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da gözaltına alındı.
Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz akşam saat 3.30 civarı çıkan yangında son belirlemelere göre 76 vatandaşımız canından oldu.
Soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 cumhuriyet savcısı beraberinde 7 kişilik de bilirkişi heyeti incelemelerine devam ediyor.
BOLU İTFAİYE MÜDÜR VEKİLİ KİMDİR?
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.
Kenan Coşkun, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde Müdür Vekili olarak görev yapıyor.
Kenan Coşkun, uzun yıllar itfaiye teşkilatında çeşitli kademelerde çalışarak yangın söndürme ve kurtarma operasyonlarında tecrübe kazandı.
İtfaiyecilik kariyerine İstanbul'da başlayan Kenan Coşkun, 2014 yılında Bolu'ya atanmış ve burada İtfaiye Müdür Vekili pozisyonuna geldi.
KENAN COŞKUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Kenan Coşkun, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma dâhilinde gözaltına alındı.
Kenan Coşkun'un, yangın sırasında itfaiye operasyonlarının koordinasyonundan sorumlu olması nedeniyle, ihmaller veya eksiklikler konusunda gözaltına alındı.