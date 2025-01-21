Bolu Kartalkaya yangında ölenlerin isimleri açıklandı mı? 10 kişi hayatını kaybetti

21 Ocak 2025 14:51 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:52

Bolu Kartalkaya yangında ölenlerin isim listesi merak ediliyordu. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kamu kurumu personeli katıldı ve Bakanlar bölgeye intikal ederek incelemelerde bulundu.

Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangını, geniş çaplı bir müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

BOLU KARTALKAYA YANGINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yangın​, sabah saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​'nın açıklamasına göre, yangın sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlarla kontrol altına alındı. Çalışmalar, özellikle 12 katlı otelin üst katlarında yoğunlaştı.

Yangın sırasında bazı tatilcilerin kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görüldü. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ederken, olay yerine intikal eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AFAD Başkanı Okay Memiş ve diğer yetkililer, durum değerlendirmesi için toplantı gerçekleştirdi.

YANGINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Hayatını kaybedenlerin isimleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti. Ayrıca, 5 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturulduğu kaydedildi.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edilirken, ölenlerin kimliklerinin tespit sürecinin devam ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaparak, hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara şifa diledi.

BOLU KARTALKAYA YANGIN ÖLÜ VE YARALI SAYISI

Yangın sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edildiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yangınla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, yaşanan olayın detaylı bir şekilde incelenmesi için müfettişlerin gerekli çalışmaları yapacağını ve bakanlık olarak süreci yakından takip edeceklerini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi alıp incelemelerde bulundu.

BOLU KARTALKAYA YANGININDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Bolu Kartalkaya'daki yangın sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti.

YANGINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Hayatını kaybedenlerin isimleri henüz resmi olarak açıklanmamıştır.

YANGINDA KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Yangında 32 kişi yaralandı.