Bolu Kartalkaya yangınında kaş kişi hayatını kaybetti? Kartalkaya yangın faciasında ölü sayısı 76'ya yükseldi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

21 Ocak 2025 22:26 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 22:31

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın büyük bir faciaya dönüşürken, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı da yükselmeye devam ediyor. Son belirlemelere göre yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya yükseldi.