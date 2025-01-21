Bolu Kartalkaya yangınında kaş kişi hayatını kaybetti? Kartalkaya yangın faciasında ölü sayısı 76'ya yükseldi
Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın büyük bir faciaya dönüşürken, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı da yükselmeye devam ediyor. Son belirlemelere göre yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya yükseldi.
Bolu’da meydana gelen otel yangınından can kayıpları artmaya devam ediyor.
Grand Kartal Otel’in restoran katında gece 3.30 sularında başlayan ve büyük bir faciaya dönüşen yangında son olarak 66 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Son belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandı.
BOLU KARTALKAYA YANGININDA KAŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
Milli yas ilen edilen yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı son açıklamalara göre 76’ya yükseldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 kişinin kimliğini tespit edildiğini ve cenazelerin ailelerine teslim edildiğini söyledi.
12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 51 kişi de yaralandı.
GÖZALTI SAYISI 9’A YÜKSELDİ
Öte yandan Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların sayısının 9’a yükseldiğini ifade ederek şöyle konuştu:
“Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır.
Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi.
Önceki basın açıklamamda da söylemiştim.
Otelin ilk gününden bugüne kadarki süreç çok detaylı şekilde inceleniyor.”