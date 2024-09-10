Bolu Tüneli 7 Eylül günü trafiğe açıldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Eylül 2024 17:09 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:14

Yol çalışması kapsamında uzun süredir kapalı olan Bolu Tüneli'nin kullanacak olan vatandaşlar açıldı mı merak ediyordu. 19 Eylül'de açılması beklenen tünel, trafiğe açıldı.

Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı kapatılan Bolu Tüneli'nde yoğun trafik yaşanıyordu. Çalışmaların erken bitmesiyle beraber sürücüler rahat bir yolculuk yaşamaya başladı. BOLU TÜNELİ AÇILDI MI SON DAKİKA? Çalışmalardan dolayı kapalı olan yol 7 Eylül günü açıldı. 19 Eylül'de açılması planlanırken çalışmalar daha erken sürede bitirildi ve normal seyrinde devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleşen çalışma 31 Temmuz'da başlamıştı. İstanbul yönü viyadükler üzerindeki 4 adet genleşme derzinin değişimi yapıldı, 5 adet derzin betonu yenilendi. BOLU TÜNELİ'NDE ÇALIŞMALAR BİTTİ Mİ? Toplamda 38 gün süren çalışmalar sona erdi. Yolda levhalar kalkarken D-100 kara yolunda oluşan yoğun trafik akışı da normale döndü. İlgili Haberler Son dakika | Bolu Tüneli'nde sevindiren haber geldi! Günlerdir süren trafik çilesi bitti