Bolu Tüneli'nin açılacağı tarih öne çekildi, 9 Eylül'de açılıyor

04 Eylül 2024 13:34 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 13:46

İstanbul yönüne gidenlerin Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullandığı süreçte trafik akışı fazlasıyla etkilendi. 19 Eylül'de sonlanması beklenen çalışmanın 10 gün erken sona ermesi bekleniyorken Bolu Tüneli'nin ne zaman açılacağı da gündeme geldi.

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILCAK 4 EYLÜL 2024?

Bakan Uraloğlu oluşan trafik yoğunluğu ile "İstanbul istikameti kapalı olduğu için trafiği alternatif güzergahlara vermiştik. Orada bir bekleme var 3-4 saatlere varan." derken açılacağı tarihin öne çekildiğini de ekledi.

19 Eylül'de çalışmaların bitmesi planlanıyorken Uraloğlu, "Bunu gece gündüz ben de takip ediyorum. Arkadaşlardan bilgi alıyoruz. Trafik bu hafta sonundan itibaren artık rutin seyrine dönmüş olacak. Çalışmalarımızda bir aksilik olmazsa, muhtemelen bir 10 gün öne çekmiş olacağız.

Yani 19 Eylül'e kalmadan 50 gün değil de 40 günlük bir süre sonunda inşallah bitirmiş olacağız. Muhtemelen pazar günü." sözleri ile tarihin erkene çekilebileceğini ve 9 Eylül'de trafiğe açılabileceğini duyurdu.

BOLU TÜNELİ AÇILDI MI, KAPALI MI?

İstanbul yönüne istikamet için yol uzatma çalışması yapılırken kapalı olan yol D-100 karayoluna yönlendirilmişti. Çalışmalardan dolayı yoğun trafik meydana gelirken sürücülerden de tepki geldi.

Tünel 4 Eylül günü güncel bilgilerine göre kapalı olurken Uraloğlu, 19 Eylül'de açılması beklenen tünelin planlanan tarihten 10 gün önce bitebileceğini ekledi.

Bolu Tüneli'nin 9 Eylül'de yeniden normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.